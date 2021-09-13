蔣萬安今晚線上談藻礁 讓討論度升溫至公投前

珍愛藻礁公頭領銜人潘忠政今天在公民藻礁學線上座談，邀請了國民黨現任立委蔣萬安來談氣候變遷立法與藻礁，蔣萬安表示，在去年底媒體還沒關注時，就已簽署連署書，這周五開議後會持續質詢藻礁議題，讓討論在公投前到達熱點，使民眾能正確判斷。

蔣萬安指出，自己是衛生環境委員會的成員，受潘忠政邀請參加記者會，也在立法院質詢過，因此對議題有深入了解，當律師陳憲政去年底拿出連署書時，立刻二話不說簽下，他認為這是緣分，也是關心的環保議題之一。

蔣萬安表示，當時中油擱淺船傷及藻礁時，就有要求中油停止施工及檢討。他認為在立法院可持續透過施政質詢及公民團體的影響力來讓藻礁公投在立法院保持高度討論。

陳憲政指出，蔣的質詢影片中，政府都在迴避問題，沒有正面回答，蔣萬安表示，透過預算對行政部門要求，要中油深入了解後，提出報告才能復工。

面對政府現提的外推方案，蔣萬安也提出幾點質疑，海上強風是否安全，距離遙遠的運送困難，漁民魚場是否受影響，海底生態調查及蓋新堤防對藻礁的影響等，蔣萬安表示，政府對公投民意會戰戰兢兢，但又不將外推方案數據公開，要民眾怎麼相信。