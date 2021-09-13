影／赴美參加「特殊管道」對話 顧立雄、吳釗燮、孫曉雅返台

前往美國參加「特殊管道」（special channel）對話的國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮，以及美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅等人，13日傍晚分別搭乘長榮航空、美國聯合航空班機抵達桃園機場。

顧立雄等3人下機後都沒有發表談話，僅吳釗燮部長揮手致意並回應「謝謝、大家辛苦了！」

衛福部疾管署特別安排顧立雄等人至入境管制區內的辦公室執行PCR採檢作業，完成規定的檢疫程序通關入境，3人分別驅車離開機場。

據了解，顧立雄及吳釗燮的行程，原本規劃搭乘12日清晨抵達桃園機場的長榮航空BR-31班機，受到璨樹颱風過境影響，班機從紐約延後起飛，至13日傍晚5時41分降落桃園機場。孫曉雅處長則搭乘美國聯合航空公司UA-871班機，從美國舊金山直飛桃園機場，13日晚間6時06分抵達，兩班飛機抵達時間相隔不到1小時。

根據英國金融時報10日獨家披露，美國政府正慎重考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」﹙TECRO﹚，更名為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office)。

報導中指出，美國資深官員10日與台灣國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮，在距華府約80公里的馬里蘭州首府安納波利斯舉行「特殊管道」（special channel）對話。白宮國安會、國務院和台駐美代表處對此事均不評論。