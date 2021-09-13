謝長廷批陸片面改變現狀 威脅台灣人民

駐日代表謝長廷今天在臉書發文，直指中國大陸以軍機船艦等實力，片面改變海峽中線現狀，威脅台灣人民，是嚴重違反國際法的行為。

謝長廷又在臉書發文，這次主題是聯合國大會開議；他表示，民進黨在野時代，他曾為了用什麼名義（台灣或中華民國）和當時的外交部次長章孝嚴辯論。

謝長廷指出，國內對入聯的名稱不整合，去聯合國請求外國代表支持，曾被消遣是不是自己先講好用什麼名義，有一致想法再來。

他認為，最近國際情勢變化，台灣的存在感受到重視，台灣在疫情期間表現亮眼，後疫情時代需要世界各國互相支援，資訊交換，共同對抗疫情，更不能有空白，加入聯合國的正當性很高。

謝長廷表示，當年聯合國2758號決議是指中華民國不能代表中國，而不是中華人民共和國可以代表台灣，但是中國以此要求和他建交的國家，都要接受台灣是中華人民共和共和國的一部分，並且以軍機船艦等實力片面改變海峽中線現狀，威脅台灣人民，這才是嚴重違反國際法的行為。