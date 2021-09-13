考試院列10項優先法案 送立法院審議

立法院新會期本周五開議，考試院今天提出優先法案清單，包括公務人員退休資遣撫卹法修正案等10案，請立法院優先審議。

考試院今發布新聞稿指出，將亟需立法院第10屆第4會期優先法案清單，函請立法院優先審議，其中包含公務人員退休資遣撫卹法修正案、公教人員保險法修正案、公務人員任用法修正案等10案，均具迫切性；未來如遇有緊急時效性特殊法案，也會適時補列與調整。

考試院表示，「公務人員退休資遣撫卹法」及「政務人員退職撫卹條例」修正草案部分，主要是配合司法院釋字第782號解釋的意旨，刪除再任私校停發月退休（職）金之規定，並溯自民國108年8月23日施行。

另外，修正課稅機制，使軍公教與勞工及私校教職員在職提繳退撫金的課稅規定趨於一致，同時配合修正「公務人員退休撫卹基金管理條例」相關規定。

「公教人員保險法」修正草案部分，則是放寬本人及配偶同為公教人員保險被保險人時，可同時請領同一子女的育嬰留職停薪津貼。

「公務人員任用法」修正草案部分，是為了提升用人機關的靈活彈性，並完備初任人員試用制度與貫徹考績制度的留優汰劣精神。

「典試法」修正草案部分，是為了提高法律規範強度，增加對違法舞弊人員的究責機制，增訂對國家考試違法舞弊人員加重刑度及考選部求償權規定。另修正「公務人員考試法」及「專門職業及技術人員考試法」相關規定，得以對相關人員予以撤銷原處分並重啟考試程序。

「公務員服務法第11條、第25條」及「公務人員保障法」修正草案部分，是因應司法院釋字第785號解釋，修正公務人員勤休方式及超時服勤補償事項等規範。

考試院指出，公務人員退休資遣撫卹法修正案等3案，已於第3會期經司法及法制委員會審查通過，尚待黨團協商，未來在第4會期開議後，將積極協調立法院優先排案協商及審議，完成立法程序，以利政務的推展。

公務員服務法、公務人員保障法，預定本月底前完成院內程序函送立法院；其餘各案皆已於去年底起陸續函送立法院審查。