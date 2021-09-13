李永得談中正紀念堂轉型方案 必須具備兩個「完備」

促轉會日前提出中正紀念堂轉型方案，建議移除蔣介石銅像。文化部長李永得今天下午上蔡詩萍主持的廣播節目「POP大國民」，談到中正堂的轉型正義，認為必須具備兩個「完備」， 一是歷史評價的完備，二是法治程序的完備，如此才能進行轉型正義，否則社會衝突會更劇烈。他透露文化部11月將展出蔣介石檔案，包括他在白色恐怖期間親批的文件。

李永得表示，蔣介石的歷史評價，迄今仍是見仁見智、有功有過。但不管是甚麼評價，都必須經過司法認定才能成為公權力執行的依據。如蔣介石在二二八事件中扮演的角色、或是白色恐怖時期親批文件槍決了多少人，都必須先調查找到證據，再透過司法審判或政治認定，才可以處理所謂的不義。

以西班牙獨裁政權領袖佛朗哥（ Francisco Franco）為例，李永得指出，他建立獨裁政權、但對西班牙的經濟成長也有貢獻。一開始，國會通過「往前看、不要清算」的政策，但30年後發現無法弭平社會的裂痕與傷痛。2009年西班牙通過國家「歷史記憶法」，認定佛朗哥的統治不被承認、遺體不可葬在國家所屬園區的烈士谷，因為裡頭都是為國家犧牲、遭他迫害的人，銅像也被移除。在西班牙通過歷史記憶法10多年後，西班牙拆除了所有豎立在公共場合的獨裁者佛朗哥雕像。

李永得表示，促轉會日前提出的方案並非最終方案、只是提給行政院的建議方案。他認為現在最重要的工作應該是調查，以文化部為例，11月將展出蔣介石檔案，包括他在白色恐怖期間親批的文件。