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2022搭蔣萬安？ 柯文哲：此時跑選舉政治不正確

中央社 / 台北13日電
2022年縣市長選舉逼近，台北市長柯文哲（左）被問及是否與立委蔣萬安（右）合作時表示，儘管現在看起來疫情已趨緩，但在這個時刻大剌剌跑選舉是政治不正確，要注意一點。圖／聯合報系資料照
2022年縣市長選舉逼近，台北市長柯文哲（左）被問及是否與立委蔣萬安（右）合作時表示，儘管現在看起來疫情已趨緩，但在這個時刻大剌剌跑選舉是政治不正確，要注意一點。圖／聯合報系資料照

2022年縣市長選舉逼近，台北市長柯文哲今天被問及是否與立委蔣萬安合作時表示，儘管現在看起來疫情已趨緩，但在這個時刻大剌剌跑選舉是政治不正確，要注意一點。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲說，這一波疫情似乎有控制住，沒有再擴散，算是穩定，但戰略仍然是以最低成本的管制措施撐到疫苗普遍施打，在這之前民眾仍要自己小心。

媒體詢問，2022年選舉有沒有打算與可能參選台北市長的國民黨籍立委蔣萬安合作？對此，柯文哲指出，現在表面上看起來疫情已趨緩，但大家還是很緊張，都戴著口罩，所以在這個時刻大剌剌跑選舉是政治不正確，應該還是要注意一點。

此外，柯文哲日前對於中秋節開不開放河濱烤肉曾表示，若禁止在河濱公園烤肉，卻讓民眾回家在屋頂群聚烤肉，這樣「很假掰」。不過，他今天宣布禁止河濱公園烤肉。

柯文哲說，重點不是河濱烤肉，而是群聚，雖然不曉得室內要怎麼烤肉，但若民眾要在室內烤肉，請不要製造火災。

他表示，若是自己一個人在屋頂上烤肉，舉杯邀明月、對影成三人，不會有人去管你；但若是在屋頂上呼朋引伴、脫口罩，就是群聚。

柯文哲指出，防疫還是要訴諸國民素質，大家都知道家戶感染的危險，現在看起來疫情是控制住了，但一不小心還是捲土重來。

會後，媒體詢問，除了河濱公園外，其它戶外場所是否也禁止烤肉？對此，柯文哲表示，並沒有直接下令都不能烤肉，但這樣是不好的，民眾要自己控制。

媒體追問，戶外究竟能不能烤肉？柯文哲回答，不可以，除非有梅花座或隔板。

台北市副市長黃珊珊表示，公有場所都不開放烤肉，在家裡部分則呼籲遵循防疫規範，否則可能會家戶感染的風險。

柯文哲 蔣萬安

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