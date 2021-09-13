大同區某高中生遭居隔 文山區還有2校盼明日解除停課

台北市大同區某高中12日晚間緊急清消，台北市副市長黃珊珊今在防疫記者會上表示，該名高中生為案16198麥當勞女員工的弟弟，學校昨晚進行清消。另外，北市還有文山區一所國中、一所幼兒園，共191人，採取預防性停課，如果二採是陰性，可於9月14日就可以解除預防性停課。

黃珊珊表示，大同區某高中昨晚進行清消，由於該校一名學生為案16198麥當勞女員工的弟弟，由於確診者的弟弟為居家隔離者，因此會做校安通報。

黃珊珊表示，目前沒法確認案16198跟Delta有關聯，按照第一圈接觸者只框列居隔，若是確認跟Delta有關聯，在針對第二圈的親密接觸者匡列，不過該案Ct值37，等到基因定序出來才判斷。

另外，柯文哲表示，目前還有文山區一所國中、一所幼兒園，共191人，由於文山區相關接觸者感染上游是delta病毒，所以採取預防性停課，如果二採是陰性，原則上9月14日就可以解除預防性停課。

柯文哲表示，所以目前有需要就做匡列，有必要再做基因定序，就可以知道是新的感染還是舊案殘陽性，有需要就框大一點、沒有就縮起來，沒必要全市拉高防疫等級。

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