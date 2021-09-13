快訊

95公斤壯男打高端兩周後死亡 台中首例死因待中央釐清

莫德納到貨不足可混打BNT？ 陳時中給答案了

富邦證券員工確診！桃市府公布足跡 曾去過全聯

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今表示，案16197和案16199，夫妻生活較單純，足跡也很明確，共匡列31人進行採檢中。圖/市府提供
桃園市長鄭文燦今表示，案16197和案16199，夫妻生活較單純，足跡也很明確，共匡列31人進行採檢中。圖/市府提供

中央流行疫情指揮中心今日公布桃園新增1例本土個案，案16199為50多歲女性，是新北市板橋某幼兒園群聚案相關的案16197的妻子，據了解也是富邦證券桃園分公司的內勤員工。桃園市府完成活動史及足跡調查，擴大匡列職場23人、朋友1人進行集中檢疫隔離及採檢，1人進行自主健康管理，目前正在採檢中；另匡列居住台北的3位居隔者，已轉介北市衛生局協助安排採檢及居隔事宜。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，目前桃園市居家隔離人數為55人，累計確診案例949人，經後續疫調了解，案16199新增足跡為9月10日上午曾前往全聯桃園中正店，民眾如曾出入上述場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

桃園市府宣布，案16199新增足跡為9月10日上午曾前往全聯桃園中正店。圖/市府提供
桃園市府宣布，案16199新增足跡為9月10日上午曾前往全聯桃園中正店。圖/市府提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新北幼兒園Delta延燒 桃園+1本土確診

竹市龍山綜合大樓活化招商 全聯來了年底開幕

全聯中秋烤肉月 預購強推名店燒肉組、月餅禮盒在家吃

走進全聯瞬間後悔 她揭「慘痛理由」網失控認：沒事不要去

相關新聞

富邦證券員工確診！桃市府公布足跡 曾去過全聯

中央流行疫情指揮中心今日公布桃園新增1例本土個案，案16199為50多歲女性，是新北市板橋某幼兒園群聚案相關的案1619...

新北群聚延燒富邦證 鄭文燦：富邦員工職場匡列非新增

桃園市本月12日新增1例本土案例，富邦證券桃園分公司今天因為員工確診，公告暫停營業至24日；市長鄭文燦今天下午表示，富邦...

新北幼兒園案新增一住戶Delta 埃及爸、麻醫無法定序

幼兒園群聚案整起事件已有30人，今天再新增一基因定序，某大樓案16164住戶確定為Delta。被懷疑為這起群聚的感染源的埃及爸（案16160），及台大麻護（案16158）兩案Ct值高，分別為37.9、38.5，病毒量太低無法定序。

新北幼兒園群聚再+1 群聚達30人

幼兒園群聚再擴大，昨確診幼童媽同事（案16197）的太太也確診，整起事件已有30人染疫。國內今天新增兩例本土案例及三例境...

北市稱中央刪居格上傳資料 指揮中心：沒有做任何修正

新北幼兒園群聚案今天再新增一人確診，整起事件已達30人確診。北市副市長黃珊珊抱怨，中央怪北市接觸者匡列太寬， 上傳居隔資...

幼兒園群聚引恐慌 幼教工會：反對獵巫式快篩

北部發生幼兒園群聚感染，並有老師染疫，引發恐慌，各地紛紛提高幼兒園的防疫規格，高雄市並要求所有的幼兒園教職員工每周必須接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。