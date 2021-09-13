富邦證券員工確診！桃市府公布足跡 曾去過全聯
中央流行疫情指揮中心今日公布桃園新增1例本土個案，案16199為50多歲女性，是新北市板橋某幼兒園群聚案相關的案16197的妻子，據了解也是富邦證券桃園分公司的內勤員工。桃園市府完成活動史及足跡調查，擴大匡列職場23人、朋友1人進行集中檢疫隔離及採檢，1人進行自主健康管理，目前正在採檢中；另匡列居住台北的3位居隔者，已轉介北市衛生局協助安排採檢及居隔事宜。
桃園市新聞處長詹賀舜表示，目前桃園市居家隔離人數為55人，累計確診案例949人，經後續疫調了解，案16199新增足跡為9月10日上午曾前往全聯桃園中正店，民眾如曾出入上述場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。
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