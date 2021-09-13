新竹縣市合併引熱議 楊文科：不是一個人說了算

新竹市長林智堅日前抛出新竹縣市合併爲「大新竹」構想，新竹縣長楊文科則主張合併目標是成為台灣第七都，日來引起外界討論，楊文科今中午強調，所謂合併案，以鄉親最大利益為前提；以民意為依歸做最好決定，合併與否，過程一定要充分討論、溝通；不要用粗暴手段，「不是一個人說了算」。

台南市旅行商業同業公會、新竹縣旅行商業同業公會今天中午在台南新營舉行台南新竹國旅團遊互惠MOU簽訂儀式暨安心旅遊宣傳記者會，新竹縣長楊文科率領市府觀光、文化及多個商圈幹部南下出席，同時與台南市長黃偉哲同台攜手拚觀光，楊文科會後受訪回應大新竹合併案。

楊文科說，希望鄉親們一定要記住過去新竹市、新竹縣「分家」情形，不要忘記過去這些前輩為何要分家，今天要和，也要找出對大家都有利方式進行，這是非常重要的，他願意與大家一起來討論，一起來創造新竹地區的繁榮，這是他一貫主張，