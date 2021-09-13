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黃國昌叫戰趙少康 「若政媒兩棲沒問題勇敢出來辯論」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量前立委黃國昌質。報系資料照
時代力量前立委黃國昌質。報系資料照

中廣董事長趙少康號召多名國民黨人士組成「戰鬥藍」，不過時代力量前立委黃國昌質疑趙少康，跨越媒體與政治應有分際的那條紅線，並呼籲趙「辭去媒體職位」。黃國昌今再對趙少康下戰帖，「若覺得自己政媒兩棲沒有問題，在此公開邀請趙少康先生勇敢出來辯論」。

黃國昌昨在臉書質疑趙少康，「一位掌握媒體大權的第一線媒體人，能夠這樣毫無分際地發起政黨次級團體、站在第一線領導政治攻防嗎？這些在趙少康身後排排站的立法委員與地方議員們，難道都認同這樣的作為嗎？」他也表示，要站在政治最前線，是趙少康的政治參與自由，他人無從置喙，「但是，請趙先生先辭去中廣董事長以及TVBS節目主持人的身份」。

對於黃國昌的說法，「戰鬥藍」成員之一、國民黨台北市議員羅智強今在臉書反酸，「快被黃國昌笑死」，並質疑黃國昌「沒有勇氣點名海董」、「卻有無限勇氣點名趙少康」、「真的是好有勇氣啊」。

黃國昌今又在臉書表示，毫無意外引來「民進黨可以、我為什麼不行」的反射動作，這是「藍綠相互 race to the bottom(競相沉淪)，一步步帶著社會迎向集體的沈淪」，他也強調是以用相同的標準，檢視任何政黨派系，不應該成為「其他政黨派系也這樣幹，當成自身跨越紅線的擋箭牌」。

黃國昌說，「每當批判民進黨時，引來的是綠營的洗版。每次質疑國民黨時，換來的是小綠的標籤。遭受兩邊輪流攻擊，已經成為日常的宿命」，不該讓藍綠交相比爛掩護，拖著整個台灣持續向下沈淪，他更叫戰趙少康，「若覺得自己政媒兩棲沒有問題，在此公開邀請趙少康先生勇敢出來辯論」。

趙少康 黃國昌 國民黨

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