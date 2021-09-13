質疑朱立倫代發蔣根煌發聲明 鄭照新怒辭黨職

針對國民黨前主席朱立倫到中常會報告政見中離又早退引發爭議，結果前晚突然代發當天會議主席蔣根煌聲明表示有事前通知要離開，試圖平息紛爭。國民黨文傳會副主委鄭照新表示聲明內容與當日狀況有出入，而且該聲明非蔣根煌發出，竟由朱立倫辦公室發出，令蔣有苦說不出的嫌疑。為捍衛中常會尊嚴，他決定辭去黨職。

鄭照新表示，就參與說明會後許多中常委表示，曾經詢問過會議主席，亦表示事前不清楚此事，而所謂聲明，居然並非會議主席本人發出，而由應迴避之陣營代為發布，頗有令會議主席趕鴨子上架，有苦說不出的嫌疑。

鄭照新指出，聲明之內容，與當日常會現場之狀況顯有出入，若會議主席事前知情，何以全體黨務主管無人知情？何以全體中常委無人知情？何以在場3位候選人全不知情？

鄭照新說，即使會議主席事前知情，也應得到在場中常委全體表決同意，若為此集體噤聲，中常會顏面何存？尊嚴何在？對會議主席又何尊重可言？

鄭照新表示，中常會為國民黨最高決策機關，對黨的形象動見觀瞻，絕不可以謊言和稀泥，其會議過程若比小學班會還兒戲，將使黨形象重傷，年輕世代將更無法相信國民黨具備改革和重獲社會信任之決心。

鄭照新說，經過一日一夜反覆掙扎與慎思，為喚醒黨魂，捍衛中常會尊嚴，他決定辭去國民黨文傳會副主委黨職，並呼籲常會不可以成為謊言與和稀泥的場所，願國民黨重振士氣，開大門，走大路，以改革決心重獲人民囑託，重返執政捍衛中華民國。