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民眾黨苗縣黨部公益出發 主委：提供選民多一種選擇

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣民眾黨苗栗縣黨部今天捐贈愛心月餅8個弱勢團體，苗栗縣社會福利促進協會理事長梅雯霞等人代表到場。記者范榮達／攝影
台灣民眾黨苗栗縣黨部今天捐贈愛心月餅8個弱勢團體，苗栗縣社會福利促進協會理事長梅雯霞等人代表到場。記者范榮達／攝影

台灣民眾黨布局2024年總統選舉，各地陸續成立地方黨部扎根，苗栗縣黨部從公益出發，今天捐贈愛心月餅給苗栗縣社會福利促進協會等8個弱勢團體，縣黨部主委馮啟彥宣示，民眾黨明年地方選舉不會缺席，提供多一種選擇，「如果民眾黨2022年選不好，就沒有2024年總統大選！」

民眾黨苗栗縣黨部今年4月1日成立，預定今年10月31日開幕茶會，馮啟彥說，目前地方黨部黨員220人左右，9個鄉鎮市設有服務處，公職黨員有縣黨部副主委苗栗市民代表會主席楊喬安、縣黨部副主委通霄鎮民代表傅郁揚、三義服務處主委三義鄉民代表古子峯，縣黨部首要任務明年底地方選舉，希望扎根苗栗，進而布局總統選舉。

其中，縣長選舉部分，民眾黨立委賴香伶是苗栗女兒，並積極經營，地方政壇人士看好是參選下屆縣長，或是挑戰下屆區域立委的可能黑馬，馮啟彥指出，下屆縣長選舉地方黨部審慎評估中，此外，多席次的縣議員、鄉鎮市民代表，及基層村里長都會推出人選，至於議員除了山地、平地原住民，其餘6個選區都會有黨員參選。

馮啟彥表示，疫情期間黨部捐贈快篩劑等防疫物資，並發現社會福利機構、社團，及弱勢團體，受到嚴重衝擊，不分黨派發起兩波團購愛心月餅行動，並致贈弱勢團體關懷，拋磚引玉也獲得回響，縣黨部從公益出發，也希望爭取選民支持，選舉多一種選擇。

台灣民眾黨 苗栗縣

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