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大新竹合併議題 林智堅鬆口：提了就應該要留下來

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅上周提出縣市合併議題，地方與網路正反意見各半。圖／報系資料照
新竹市長林智堅上周提出縣市合併議題，地方與網路正反意見各半。圖／報系資料照

新竹市長林智堅上周提出縣市合併議題，地方與網路正反意見各半，國民黨認為是因人設事；林智堅今天上午接受電台專訪被問到「若合併成功要選嗎？」林智堅終於鬆口，認為合併升格如果不提，人生會有遺憾，提了就應該要留下來。

林智堅上午接受廣播電台寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，提及縣市合併議題，主持人也當場問要是縣市合併成功，林智堅要不要再選？

林智堅指出，他覺得若是為了個人下一步，就應該不提合併議題，他把市長任期做滿未來會海闊天空，但他覺得這件事若不提，人生會有遺憾，提了，他就應該要「留下來」。

縣市合併毅提出後，有人認為是量身訂做、因人設事，但修法通過不會只有林智堅能選，楊文科是第一任縣長，當然也可以再選，國民黨內部也有很多人想選，他們就是對自己候選人沒信心。

林智堅說，竹縣人口57萬，竹市只有45萬，過去除了林光華、范振宗兩位縣長，20年來的縣長都是國民黨，竹縣的選民結構本來就是藍大於綠，過去的竹市也是如此，若雙方合併升格，不要在乎誰輸誰贏，這都是新竹人受惠。

究竟是「竹竹併」還是「竹竹苗併」？林智堅指出，這要看苗栗鄉親的想法，現況而言，新竹縣市合併有急迫性，也找到方法，既然大家有共識，應讓新竹縣市合併先行，而苗栗內部還有很多不同意見，也存在反對聲音，應該苗栗鄉親有共識再討論。

主持人提到，林智堅拋出縣市合併議題引起很大政治效應，這樣是闖禍了嗎？是否總統、總召都不知道？林智堅說，合併的事主席、總召都不知道，隔天總召知道後也有些不高興，他完全沒告訴任何人，但議題經媒體報導後，他隔天就去見了蔡總統與總召，也聯絡祕書長等見面溝通。

目前地方已有很多人在選，也在布局中，柯建銘要推行政院顧問鄭宏輝現在推合併，會不會得罪人？林智堅則認為，這樣更可以說明合併沒因人設事，大家都可以選，有意願、想選的人都可以來選。

若合併成功，新竹縣市議員將面臨員額問題，林智堅指出，這個倡議本來就不討好，若第一時間楊文科反對，他也沒辦法，他當然希望發展下去，別血腥鬥爭，若現在來看，楊文科應有很大壓力，合併工程一個是要中央發動，另個是地方發動，地方發動就要議會同意才能推動修法。

林智堅 縣市合併 新竹

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