藍白合氣氛強 民進黨團：立院召委還有談的空間

立院召委選舉23日登場，由於民進黨團具人數優勢，可至少拿下8席、國民黨團有4席；其餘4席召委名額，擁有5席立委的民眾黨團意成為關鍵。民進黨立法院黨團指出，目前政治上「藍白合」的氣氛較強，民眾黨團到底有無意願一起來共推召委，還有談的空間。

黨團幹事長劉世芳說，本會期的重點是通過年度預算、特別預算，還有即將登場的軍事特別條例，8個委員會都會與預算相關，因此每個委員會都是重點，民進黨團是民主黨團，9月23日正式召委選舉前，會舉行黨團內部會議，推出召委人次跟人數。

劉世芳說，目前民進黨黨團召委至少有8位，國民黨是4位，另外4位大概需要抽籤、協調，目前仍保持彈性，民眾黨團若有意願，可以來溝通 ，為全民來謀福利，不管是經濟委員會、衛環委員會等都是重點，不過政治上現在「藍白合」氣氛比較強，所以民眾黨團到底有無意願來一起共通召委，還有談的空間。

至於國民黨團今天質疑行政院的紓困5.0預算亂花，劉世芳說，民進黨團跟所有朝野黨團都一樣，一定是嚴格監督，不可以浪費，也請國民黨黨團細看送來預算書，到底哪一項屬於浮濫的？不應該花用的？未來委員會或院會審查，將以嚴格監督立場監督行政院。