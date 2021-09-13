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影／連勝文秀霹靂舞16秒影片曝光 網驚呼：變瘦變帥了

聯合新聞網 / 綜合報導
國民黨中央委員、中華民國霹靂舞協會理事長連勝文日前貼出練習舞蹈的影片，修長身型引起熱議。本報資料照
國民黨中央委員、中華民國霹靂舞協會理事長連勝文日前貼出練習舞蹈的影片，修長身型引起熱議。本報資料照

國民黨中央委員連勝文身兼中華民國霹靂舞協會理事長，致力於推廣台灣霹靂舞文化。日前他透過臉書祝賀霹靂舞協會秘書長陳柏均獲頒總統文化獎，同時分享自己練習舞蹈的影片，畫面曝光後，不少網友看了驚呼「真的是你嗎？」、「怎麼瘦那麼多」。

連勝文10日在臉書發文，祝賀陳柏均獲得第11屆總統文化獎。他表示，陳柏均除了同為霹靂舞協會成員外，其實還是自己的舞蹈老師，也是一位全心投入霹靂舞運動的年輕人，持續努力將霹靂舞文化推向國際級舞台；此外，他更稱讚陳柏均是名成功的青創企業家，推出讓民眾居家防疫時也能練舞的app，深受用戶喜愛。

連勝文提到，陳柏均投入霹靂舞多年，早期曾面對各種問題，包含尋找場地、贊助等，一路走來相當不易。而隨著巴黎奧運將納入霹靂舞項目，關注的人越來越多，他也喊話未來將繼續努力，並期盼能有更多人支持這項台灣有奪牌機會的體育項目。

隨後連勝文附上自己練舞的影片，畫面中身穿一身黑衣的他，凸顯出高挑瘦長的身形，讓許多網友們看了相當驚訝，紛紛留言「怎麼變那麼瘦，好厲害」、「瘦了看起來好年輕」、「天啊，真是瘦帥哥」、「瘦下來真的不一樣」、「我還在想這個老師怎麼那麼高，原來是勝文」、「厲害了，帥氣的大長腿」、「真沒想到你會跳舞，跳得不錯」。

連勝文 國民黨 巴黎奧運

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