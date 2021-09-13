黃國昌請趙少康辭媒體職位 羅智強：沒有勇氣點名海董？

前立委黃國昌昨天在臉書貼文質疑「政治勢力真退出媒體了嗎？」黃國昌舉中廣董事長暨TVBS節目主持人趙少康為例，並要求趙少康辭去媒體職位，國民黨議員羅智強今天在臉書說，「快被黃國昌笑死」，羅智強也問黃國昌，「沒有勇氣點名海董」、「卻有無限勇氣點名趙少康」、「真的是好有勇氣啊。」

羅智強今天在臉書說，黃國昌與一位「長輩」討論台灣「媒體與政黨交疊」現況的看法，發臉書感嘆政治勢力真的退出媒體了嗎？黃點名趙少康號召「戰鬥藍」，是在國民黨內搞次級團體，應辭去中廣董事長等媒體職位。羅說，在絕大多數媒體向民進黨靠攏「黨政軍就是媒體」的今日，看到黃國昌一本正色談「政黨與媒體交疊」，譴責在野民間人士，真是快被笑死。

羅智強說，國昌老師實在太搞笑，當年領頭反媒體巨獸，結果造就今日有線電視系統高度綠化，連自我檢討都沒有，又何曾用過相同的標準，檢視過民進黨？

羅智強說，三民自無論誰執政，只監督國民黨，海派更是力挺小英的黨國棟梁，可指派自家媒體人出任民進黨不分區立委，黃國昌有檢視過這樣的政黨與媒體交疊？趙少康既無任何國民黨職，目前也未參選黨公職，不過號召國民黨要有戰鬥精神黃國昌就要他辭媒體職位，這是哪門子的雙重高標準？

羅智強提到，黃國昌昨天在臉書文中，有一段話倒是令人激賞，「在許多國家，政治與媒體是兩個互相衝突、相互制衡的領域，不過在台灣卻是水乳交融、相輔相成」，羅說，政媒水乳交融、相輔相成正是民進黨執政下的寫照。

羅智強說，黃國昌既引小英文膽姚人多的這段話，為何不敢指名道姓，還反酸人家是失去理想的學者，難道黃國昌家中沒鏡子？文末黃國昌問「過去高喊政治勢力退出媒體的公共知識份子，現在是否仍舊堅持相同的理念與價值？」好個大哉問！難怪網友回說「反串要註明」，「老師想必是⋯項莊舞劍，意在沛公」。