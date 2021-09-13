談中正紀念堂轉型 蔣萬安：全面否定抹去歷史非和解

促轉會規畫中正紀念堂轉型成「反省威權歷史公園」，還要移除已故前總統蔣中正銅像。蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安今上午接受POP撞新聞專訪時表示，銅像和威權時期同樣是歷史的一部分，保留銅像、將蔣中正功過史料完整呈現，能讓後代能對過去那段歷史有完整了解，只是一味拆除，試圖抹去那段歷史，不符合大部分民眾的期待。

蔣萬安表示，他對轉型正義的態度就是「坦然面對、還原真相、撫平傷痕、社會和解」，一直以來都是如此，在進入立法院後他和很多受難者見面，他們當面反映希望立法的訴求，也一起討論法案內容。「在公聽會、立院審查到後來的表決，我也確實做到向受難者和家屬承諾的，支持他們最期望通過的條文。」

蔣萬安表示，他支持平復司法不法，撤銷當時沒有依照政府程序所做的有罪判決，年事已高、逐漸凋零的受害者難以再等，他們最期待的訴求是不要帶著有罪之身入土。促轉會要迫切做的，是將當時政府依照不法判決沒收的財產，盡快返還給受難者，好不容易等到現在促轉條例立法，既然已經撤銷上千件有罪判決，應該依法就要返還財產。

蔣萬安質疑，促轉會為期2年的任務型組織，到現在一延再延，承諾該做的事沒有做，最迫切要處理的事又沒有進展。民眾對促轉會印象最深的是張天欽東廠事件，這會讓很多希望達到社會和解的民眾感到失望，受難者和家屬也會感到難以認同，他認為應該有優先順序，包括返還財產，平復司法不法，公開政治檔案等。

談及未來中正紀念堂的轉型，蔣萬安說，民眾期待更開放，也希望看到過去那些史料，而銅像拆除只是抹去、或試著忘記過去那段歷史；他認為銅像保留有一定的意義存在，將蔣中正的功過史料完整呈現，公開所有政治檔案，讓大家看到歷史全貌，相信社會自然會有評價公斷，這才是邁向社會和解很大的一步。不管自己是立法委員或是蔣家後人，態度都不會改變。

他也表示，有關中正紀念堂的轉型，促轉會有和不同意見者見面聆聽他們的想法？促轉會不該只有一種聲音，也不該是全面否定或只有負面看待，這不是和解，只是製造對立和仇恨，應該帶領社會進行討論、聆聽各界聲音，促進社會對歷史的理解。