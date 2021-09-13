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江啟臣2024政見：立委16+、十顧茅廬派出會贏的總統候選人

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席選舉倒數，尋求連任的現任主席江啟臣今天再提2024政見。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席選舉倒數，尋求連任的現任主席江啟臣今天再提2024政見。圖／取自江啟臣臉書

國民黨主席選舉倒數，尋求連任的現任主席江啟臣今天再提2024政見，強調要十顧茅廬，推出「會贏」總統候選人、2024立委不分區席次16＋、落實不分區立委責任區與評鑑制度、艱困選區推動「青年滴水穿石」計畫、舉辦逾100場「青年世界咖啡館」，打造未來的國政藍圖與國民黨的遠景。

江啟臣表示，從政的初心，讓他願意面對、選擇最崎嶇的道路、最困難的任務，最艱鉅的承擔。國民黨要重返執政，不是靠偏激躁進的兩岸路線，不是靠譁眾取寵的演說技巧，而是要靠真誠的「革心」，才能贏回「民心」，才能帶領中華民國邁向正確的道路。他會打造最堅實的2024戰鬥團隊。

江啟臣強調，2024是「台獨工作者」vs「中華民國捍衛者」最重要的一役。黨主席不能被動等待初選的結果，甚至私心卡位，斷送台灣的未來。光推出「最強的候選人」是不夠的，他承諾將十顧茅廬，請出「會贏」的超級強棒，公平地參與黨內初選，為國民黨打贏重返執政的聖戰。

在不分區立委方面，江啟臣指出，2016國民黨不分區得票率僅26.9%拿下11席，失去立法院多數，甚至連修憲提案都無法達到門檻，是民進黨獨裁專制、枉法年改的開始。他承諾，從勞工、弱勢、教育、文化、環保、財經、醫療等各個領域，打造2024不分區明星級戰將名單，以2012不分區16席為標準，為完全執政打下堅實的基礎。

江啟臣表示，不分區立委就是國民黨的招牌與保證，未來將落實不分區立委「責任區」制度，厚實艱困選區戰力；並建立合理的「評鑑制度」與「輔導機制」，作為未來不分區提名與政務官的選拔依據。讓國民黨的不分區立委成為「戰鬥藍軍」「執政團隊」的重要人才庫。

在2024區域立委方面，江啟臣表示，藍綠結構低於四六比的艱困選區，若無適合強棒應戰，黨中央將徵召優秀地方年輕新秀參選，展現國民黨的新氣象。選後，並由黨中央提供資源、資深教練協助，讓年輕新秀在地方蹲點、深耕、服務，「一步一腳印，滴水能穿石」，改變民眾對國民黨的刻板印象，爭取服務鄉親的機會。

江啟臣強調，國民黨是由革命青年創立的政黨，然而過去的宮廷、醬缸文化讓國民黨離年輕人越來越遠，「找回年輕人的支持，是我們2024重返執政最重要的一塊拼圖」。而他是最年輕的黨主席，也是「時代雜誌」百大未來領導人，誓言找回與年輕人一起呼吸的心跳。

江啟臣表示，未來將在全國舉辦超過100場「青年世界咖啡館」，他親自參加，匯集年輕人的集體智慧，打造未來的國政藍圖與國民黨的遠景。

國民黨主席選舉倒數，尋求連任的現任主席江啟臣今天再提2024政見。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席選舉倒數，尋求連任的現任主席江啟臣今天再提2024政見。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席選舉倒數，尋求連任的現任主席江啟臣今天再提2024政見。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席選舉倒數，尋求連任的現任主席江啟臣今天再提2024政見。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席選舉倒數，尋求連任的現任主席江啟臣今天再提2024政見。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席選舉倒數，尋求連任的現任主席江啟臣今天再提2024政見。圖／取自江啟臣臉書
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國民黨 江啟臣 不分區立委

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