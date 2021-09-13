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林智堅推大新竹合併 孫大千：請宣示不選大新竹市長

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千說，倘若林智堅真的是以大公無私的態度來推動新竹縣市合併，那麼請公開宣示不參加大新竹市長。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千說，倘若林智堅真的是以大公無私的態度來推動新竹縣市合併，那麼請公開宣示不參加大新竹市長。圖／取自孫大千臉書

新竹市長林智堅拋出大新竹合併觀點，引發討論。前立委孫大千在臉書表示，林擔任新竹市長將近8年的時間，早不喊合併，晚不喊合併，偏偏要等到自己任期將滿，才忽然想到新竹縣市應該要合併。這不是為了自己打算，誰會相信？

孫大千表示，新竹縣市不是不可以合併，但是不應該基於一黨一人之私來推動合併，更不應該只是為了延續一個人的政治生命而推動合併。更誇張的是，還必須為了這樣的赤裸裸的政治算計，降低原本的縣市合併升格的人口門檻。

孫大千指出，林智堅在過去這段期間頻頻與桃園市產生連結，媒體普遍預測，真正的目的就是為了替參選桃園市長來試水溫，難道現在是發現勝算不高，只好退回新竹市謀求出路，準備做一位萬年市長嗎？

孫大千說，倘若林智堅真的是以大公無私的態度來推動新竹縣市合併，那麼請公開宣示不參加大新竹市長的選舉，否則，這只是一場噁心醜陋的權力追逐而已。

新竹 孫大千 林智堅

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