柯建銘指藍怎不說美牛是毒牛 黃子哲：消滅公投而鬥臭

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，民進黨立院黨團總召柯建銘最近戲很多，才倡議要修法讓新竹縣、市合併，又為了年底公投批國民黨在搞政治操作。但民進黨過去為催生公投而奮鬥，如今卻為消滅公投而鬥臭，已經夠諷刺了，但柯竟還厚顏質問藍營說美豬是毒豬，怎麼不敢說美牛是毒牛？

黃子哲諷刺，民進黨不愧為假消息的祖師爺，柯建銘都膽敢公然製造假消息惡意抹黑。他強調，國民黨從未說美豬是毒豬，反對的是萊豬不是美豬；不含萊劑的美豬，本來就可以進口。其實柯當然清楚，但他就是故意扭曲國民黨的訴求，刻意誤導民眾，塑造國民黨反萊豬就等於反美的印象。

黃子哲說，更有趣的是，柯建銘問說國民黨「怎麼不敢說美牛是毒牛？」這點國民黨就真的不敢。倒是2009年11月民進黨上街頭抗議，由時任黨主席蔡英文帶頭手拿紅色布條，就大大寫著「反毒牛、反出賣、反欺騙」，把美牛直接扣帽成毒牛，反美反到不理性，可說鐵證如山。

黃子哲強調，美豬不是毒豬，美牛當然也不是毒牛，但含有萊劑的豬肉與牛肉，無論是否來自美國，邏輯上當然都是有毒的。而民進黨扯2012年馬政府開放萊牛，是對國民黨射毒箭，還拿來當自己的擋箭牌，卻顯得不倫不類又低級可笑。

黃子哲直指，柯建銘恐怕不敢面對這幾個問題：一，2012年馬政府開放萊牛時，民進黨是不是也支持與同意？二，即便當年CODEX訂出萊劑安全容許值，馬政府仍採取「牛豬分離」，只開放萊牛，不開放萊豬及其內臟，民進黨是不是也支持與同意？

三，國人吃豬肉比吃牛肉高出約7倍，而且還喜吃豬內臟，就是因為這樣的飲食習慣，所以當時朝野都支持「牛豬分離」，以控管風險。而迄今國人是不是仍有這樣的飲食習慣；四，2012年有CODEX國際標準並開放萊牛「之後」，在蔡英文2016年選上總統前，民進黨包括柯建銘是不是都一直堅持「牛豬分離」，不得開放萊豬進口?

黃子哲說，很顯然，這四個問題的答案皆「是」。柯建銘過去堅定擁護牛豬分離，不准萊豬進口，還曾狠嗆美國不要得寸進尺，柯總召是忘記了還是害怕想起？凡說過必留紀錄，例如：「馬政府若開放萊克多巴胺，還是要堅守「牛豬分離」立場，不能讓豬農權益受到危害」、「奉勸美國人不要有這種得寸進尺心態！台灣養豬戶那麼多，就算美方施壓，馬英九也不敢答應吧」。

黃子哲說，年底4項公投逐漸逼近，民進黨已經開始在耍各種爛招或暗黑攻勢，全力阻擋公投過關，就算動用國家機器，恐怕也不足為奇，「或許柯建銘就就是個起手式吧」。