林智堅臉書PO文 喊話楊文科「別因壓力讓想法轉彎」

新竹市長林智堅上周拋出的大新竹合併議題引發熱議，他稍早在臉書PO文，除再次強調新竹縣市合併的重要性，也提到國民黨對他抹黑攻擊不斷，並針對新竹縣長楊文科先前提出將苗栗縣整併入新竹合併一事向其喊話，指楊文科似乎受到國民黨壓力，導致起初贊同縣市合併升格成直轄市的想法轉彎，希望已站在歷史轉捩點上的兩人都能為自己家鄉的發展努力。

林智堅臉書提到，遭國民黨傾全黨之力不斷攻擊、抹黑是他可以預料的，因為他正挑戰對方最在意的地方派系利益、樁腳文化。大新竹合併升格為直轄市後，將從三級政府轉化為二級政府，不只更有效率，也能打破地方派系，未來大新竹的選舉也會更乾淨，給願意為這座城市服務的人，一個公平的參政機會。

林智堅向楊文科喊話，指楊第一時間主張要修法合併縣市，並升格為直轄市，他敬佩其遠見及魄力，但為何楊文科卻忽然出現這麼大的轉彎？

林智堅說，他請市府同仁至戶所調閱直系家族戶籍謄本，發現他的祖先林格在200百年前來到新竹，從此世代居住，他媽媽的爺爺叫王芋圭，爸爸的爺爺叫做林番薯，芋仔與番薯早就是一家人，閩客也不再有隔閡。

林智堅表示，依他的城市治理經驗，每次遇到縣市分治的區域、管理的問題，總是都要從公文的往返、打筆戰開始，事情一拖半年、一年，甚至無疾而終，比如竹市有一些縣有地，因疏於管理，大雨過後會有土石崩塌，影響住戶的生活安全；還有警光一村的住戶因竹縣的一紙公文，就要被迫搬遷；大新竹輕軌也因此進度緩慢；公民團體要喝好水倡議竹市加入連署，積極向台水提出調度水源要求，爭取竹市全數飲用水庫水，獲台水允諾、也推動修改自治條例、爭取桃竹備援管線，但上游還是需要新竹縣做好管理。

另外，大新竹創稅1920億（竹市1307億、竹縣613億）排名全國第五，但統籌分配稅款分配到的卻是全國倒數，這是制度的問題，雖積極做好規畫向中央爭取資源，但這樣還是有所侷限。

若大新竹合併升格為直轄市，竹科這個經濟巨人就可以大展身手，這座城市也可以轉骨、轉大人，不只可以擁有準時、安全、舒適的大新竹輕軌，也可以有更優質的教育環境，社會福利也會更全面，觀光發展將更好，醫療照顧更周全，治安也會更安全。