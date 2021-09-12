張亞中聲勢鵲起 朱立倫情緒受影響

孫文學校總校長張亞中聲勢鵲起，已形成可能左右國民黨主席選情的重要變數。但到底對江或朱的影響較大，國民黨的黨務人士雖有不同看法；不過，因張亞中對朱立倫的某些攻擊，明顯造成朱的情緒壓力，朱立倫在國民黨中常會政見發表時中途離席的表現，更恐對朱有所不利。

自國民黨主席電視辯論會後，張亞中的網路聲量高居第一。雖然網路聲量是目前台灣最可能造假的資訊平台，但終究引起相當的注目；加上張亞中的訴求確實相當吸引深藍支持者的肯定，黃復興與不少自主性黨員仍會受到他的吸引。且平心而論，他的講述較其他人鏗鏘有力，臨場表現比其他人好。

張亞中具吸票效果

張亞中在吸收不滿意江、朱二人的黨員票，應該有他一定的支持。但是，不論支持屬意江或朱的黨員，對已組建的動員系統，影響應該不大；影響最大的則是自主性黨員。地方黨務人員認為，自主性黨員比例日高，這是各個候選人要極力爭取的部分。

早自2005年，馬英九與王金平爭奪黨主席之位時，王金平挾其多年政治人脈力量，動員各元老、派系力量，仍然大輸；當時自主黨員的力量即已形成。2020補選黨主席，江啟臣與郝龍斌之爭，江的得票也達近7成，郝龍斌即使有父親郝伯村在黃復興的力量力持，仍不敵自主黨員的支持力量。

黃復興各有所偏好

就黃復興的支持系統而言，江啟臣的本土色彩與被部分人士冠以「小綠」的中傷，原就不為老一派高階將領所喜；雖然江啟臣有意拉攏青壯派，但在既定結構下，張亞中受到黃復興黨員的青睞，對江啟臣或不會有太大影響。反之，可能對朱立倫有較大的不良影響。

在組織動員上，朱立倫原本占有相對優勢，本應固守基盤，拓展自主黨員的支持，然而，自電視辯論後，好像被張亞中一句「請澄清你是美國線民嗎」的攻擊而亂了方寸。直到在國民黨中常會的主席政見發表會上，朱立倫竟在張亞中發言時，收拾書包逕自離開，大損其在自主黨員的形象。

情緒反應對朱不利

對朱立倫而言，或許張亞中老提「美國線民」讓他很不愉快，認為張過於針對性與攻擊性；但如果朱立倫好整以暇予以面對，並再三說明清楚，再反將張亞中說他身為學術人，不應繼續以沒有具體證據的內容攻擊同黨同志；如此則對他爭取自主黨員應有更多加分效果。

而今，朱立倫中了張亞中的激將法而自曝個性上缺陷，未能克制情緒以致失去對現場所有聆聽者的禮數，也讓眾多自主黨員懷疑朱立倫的情緒智商與個性上的驕慢，可能對他的選情帶來相當不利的影響。

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