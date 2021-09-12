【重磅快評】柯文哲恐嚇蘇貞昌？只怪陳時中「老實說」

行政院長蘇貞昌日前天表示「我打第二劑疫苗時，代表台灣疫苗很夠了」，遭台北市長柯文哲「吐槽」，指民眾關心自己能否打得到疫苗，不會關心蘇貞昌打不打得到疫苗；蘇貞昌被媒體問到此事，回說沒有注意到柯市長講什麼。民眾看蘇柯相鬥，也算疫情期間苦中作樂的消遣，只是蘇拿自己來當第二劑的指標，不是狀況外，就是沒在 聽陳時中說什麼，再次讓自己糗大了。

蘇貞昌及陳時中今年3月22日帶頭施打第一劑AZ新冠疫苗，依間隔十周的規定，他和陳時中都應該在5月27日施打第2劑疫苗。蘇貞昌日前被媒體問到此事，自曝自己還沒施打第二劑，但他強調，等到國內疫苗數量足夠後，他就會公開接種第二劑。

蘇貞昌的用意是強調「疫苗沒人敢打，他率先，疫苗不夠他不搶」，但他卻忘了，他是行政院長，是防疫指揮官陳時中的直屬長官，陳時中沒有買到足夠的疫苗讓人民施打，是陳時中的KPI沒達標，更是蘇貞昌的責任，遲遲未打第二劑，蘇以「疫苗不夠我不搶」一語帶過，民眾不會因為蘇不來搶疫苗就消氣，因為蘇不搶，但永遠有第二類搶打、早打，民眾早已氣飽了。

坦白說，柯文哲總是可以一語點破蘇貞昌的罩門，在台灣疫苗覆蓋率始終處於後段班的情況下，民眾確實不會關心蘇貞昌打不打得到疫苗，柯提醒蘇最好要注意全台灣的老百姓都在講什麼，包括未爭取AZ疫苗代工、林全原本可以買到BNT疫苗卻無疾而終，老百姓都看在眼裡，「我想他最好是小心一點」，雖語帶恐嚇味道，但也符合實情，市長對行政院長說這麼重的話，院長即使恨得牙癢癢，也只能以「沒注意到他講什麼」冷處理了。

但有趣的是，在蘇貞昌說「我打第二劑疫苗時，代表台灣疫苗很夠了」，幕僚可能沒有提醒他，我們的防疫指揮官陳時中兩天前才說要達成全民打第二劑，幾乎是不可能的任務，這番話引來各界譁然，陳時中才趕緊解釋，他的意思是有部分族群尚未列入疫苗接種適應症，也有部分國人拒絕打疫苗，指揮中心不會強迫接種。

只是，大家心知肚明，現在國內新冠疫苗不夠才是最大的問題，今年如此，明年恐怕也好不了多少；陳時中的「老實說」只是道出疫苗不夠的事實，只是他沒有進一步坦承，疫苗不夠是政府的策略錯誤所導致。

蘇院長沒聽柯文哲說什麼，也很可能沒注意陳時中講了什麼，如果按陳時中的邏輯，我們的疫苗可能會一直處於不夠的情況，蘇貞昌說要等到「台灣疫苗很夠了」再來打第二劑，話說得很大聲，真不知道要他要等到那個猴年馬月才能如願，但老實說，到時候民眾也不會太在意了。