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好尷尬！阿扁、呂秀蓮節目中當面對質為這樁

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
前總統陳水扁廣播節目今天訪昔日副手呂秀蓮，還有一段當面對質火花。圖／翻攝自微微笑廣播直播畫面
前總統陳水扁廣播節目今天訪昔日副手呂秀蓮，還有一段當面對質火花。圖／翻攝自微微笑廣播直播畫面

前總統陳水扁今天廣播專訪前副總統呂秀蓮，當中出現一段「當面對質」插曲，阿扁問呂秀蓮，為何書中寫「2000年520就職前夕美國透過當時AIT理事主席卜睿哲要求阿扁講四不一沒有」，呂秀蓮先是說「我印象中是你對我說的」，阿扁堅稱「我沒有」，呂秀蓮遂回應「你說沒有沒關係，若不是你記錯就是我記錯」。阿扁直接在節目中要求來賓給個解釋，可見他很在意。

阿扁專訪昔日總統任內8年老搭檔，他盛讚呂秀蓮開啟兩性共治篇章，是台灣驕傲，還說「2004年若不是呂秀蓮，可能不是小贏對手2萬9千票，是倒輸對手2萬9千票」，歷史就改寫了。

呂秀蓮頻頻感謝陳水扁牽成，她還說，很多男性政治人物喜歡誇口自己多厲害，她孤家寡人又不會拉幫結派，可能因此讓總統信任，也覺得安心。

阿扁雖對呂秀蓮副總統任內表現讚譽有加，卻很在乎一件往事，他節目中問呂秀蓮「你為何書中要寫2000年520阿扁就職演說，只要中共不對台使用武力，任內將遵循四不一沒有，妳寫說這段話是給美國透過當時AIT理事主席卜睿哲要求阿扁這樣說的」。

對陳水扁出招質問，呂秀蓮說「人的記憶難免會有誤差」，也不甘示弱回「我印象中這段話是阿扁總統跟我說的」，阿扁正色地說「我沒這樣說」，呂秀蓮態度軟化「若不是你記錯，那可能就是我記錯」。

阿扁說，2000年520就職前夕，時任美國在台協會台北辦事處長的包道格曾向他打聽就職典禮要講哪些重點，他告訴對方，我還沒當選前就發表過三不，同年4月13日又增加一不，前總統李登輝則要求他補充不廢除國統綱領。四不一沒有包含不會宣布獨立，不會更改國號，不會推動兩國論入憲 ，不會推動改變現狀的統獨公投，也沒有廢除國統綱領問題，阿扁強調「這一說法和卜睿哲、美國無關」。

前總統陳水扁廣播節目今天訪昔日副手呂秀蓮，還有一段當面對質火花。圖／翻攝自微微笑廣播直播畫面
前總統陳水扁廣播節目今天訪昔日副手呂秀蓮，還有一段當面對質火花。圖／翻攝自微微笑廣播直播畫面

呂秀蓮 卜睿哲 陳水扁

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