好尷尬！阿扁、呂秀蓮節目中當面對質為這樁

前總統陳水扁今天廣播專訪前副總統呂秀蓮，當中出現一段「當面對質」插曲，阿扁問呂秀蓮，為何書中寫「2000年520就職前夕美國透過當時AIT理事主席卜睿哲要求阿扁講四不一沒有」，呂秀蓮先是說「我印象中是你對我說的」，阿扁堅稱「我沒有」，呂秀蓮遂回應「你說沒有沒關係，若不是你記錯就是我記錯」。阿扁直接在節目中要求來賓給個解釋，可見他很在意。

阿扁專訪昔日總統任內8年老搭檔，他盛讚呂秀蓮開啟兩性共治篇章，是台灣驕傲，還說「2004年若不是呂秀蓮，可能不是小贏對手2萬9千票，是倒輸對手2萬9千票」，歷史就改寫了。

呂秀蓮頻頻感謝陳水扁牽成，她還說，很多男性政治人物喜歡誇口自己多厲害，她孤家寡人又不會拉幫結派，可能因此讓總統信任，也覺得安心。

阿扁雖對呂秀蓮副總統任內表現讚譽有加，卻很在乎一件往事，他節目中問呂秀蓮「你為何書中要寫2000年520阿扁就職演說，只要中共不對台使用武力，任內將遵循四不一沒有，妳寫說這段話是給美國透過當時AIT理事主席卜睿哲要求阿扁這樣說的」。

對陳水扁出招質問，呂秀蓮說「人的記憶難免會有誤差」，也不甘示弱回「我印象中這段話是阿扁總統跟我說的」，阿扁正色地說「我沒這樣說」，呂秀蓮態度軟化「若不是你記錯，那可能就是我記錯」。