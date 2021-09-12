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擬拆中正紀念堂蔣銅像 藍委：八田與一銅像比照辦理

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
促轉會建議移除中正紀念堂前總統蔣中正銅像，國民黨立委吳斯懷日前質疑，如果中正紀念堂及蔣公銅像代表威權，要更名拆除，那麼在台灣代表日本殖民威權時期的日本神社、八田與一銅像，要不要也一起更名、拆除。圖／取自吳斯懷臉書網頁
促轉會建議移除中正紀念堂前總統蔣中正銅像，國民黨立委吳斯懷日前質疑，如果中正紀念堂及蔣公銅像代表威權，要更名拆除，那麼在台灣代表日本殖民威權時期的日本神社、八田與一銅像，要不要也一起更名、拆除。圖／取自吳斯懷臉書網頁

促轉會建議移除中正紀念堂前總統蔣中正銅像，國民黨立委吳斯懷日前質疑，如果中正紀念堂及蔣公銅像代表威權，要更名拆除，那麼在台灣代表日本殖民威權時期的日本神社、八田與一銅像，要不要也一起更名、拆除。

吳斯懷日前在臉書以「促轉會不是仇恨會 拆蔣公要不要拆日本神社」為題貼文表示，在民進黨政府「轉型正義」的號召下，「去蔣化」近幾年來如火如荼。繼台北中正紀念堂停播「蔣公紀念歌」、文宣品被「下架」後，現在促轉會又要將中正紀念堂更名。如果真的要更名，台灣有多少與「中正」有關地區、學校、道路，是不是都要一併更名。

吳斯懷認為，仇恨不能建立在歷史上，尤其是執政者，老是挑起族群對立、歷史仇恨，那麼這個國家離滅亡不遠矣！如果中正紀念堂及蔣公銅像代表威權，要更名拆除，那麼在台灣代表日本殖民威權時期的日本神社、八田與一銅像，要不要也一起更名、拆除。

吳斯懷說，蔣公是我黃埔軍校第一任校長，帶領著黃埔軍校學生參與北伐、中原大戰、第一次國共內戰、抗日等戰爭，蔣公代表著國軍的大家長。尤其蔣公率國民政府播遷來台後，1949年實施「三七五減租」、1951年「公地放領」、1953年「耕者有其田」等一連串土地改革政策，以及建設台灣、消弭社會階級結構，大幅改善佃農生活，奠立其後的「台灣經濟奇蹟」。

他強烈譴責促轉會以仇恨為出發點的作為。其道理很簡單，蔣公一詞代表畢生在軍旅的黃埔人，與同胞過去在戰亂中的血淚記憶，蔣公更曾經是國軍榮民的典範。蔡政府如果將過去的歷史及基本價值觀，拋得一乾二淨將使仇恨再生、族群對立！這難道是「台灣價值」嗎？

日本 中正紀念堂 吳斯懷

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