林為洲：2026年全國縣市升二級政府 不分直轄一般縣市

針對新竹縣市、竹竹苗是否合併問題，國民黨新竹縣立委林為洲今表示，現在討論時間過於倉促，根據新竹縣楊文科和苗栗縣長徐耀昌所召開的縣市合併討論會，認為2026年才是最恰當的時機。林為洲建議，屆時可以處理全國行政區劃分，讓直轄市和所有縣市同樣成為二級政府，也會避免統籌分配款不均的問題。

林為洲表示，不管是縣市合併、或是竹竹苗合併，都需要縣市政府溝通，縣市議會同意和民間的支持，還需要修法的程序，這是需要時間的，何況只談新竹縣市合併，它的人口合起來僅102萬，還不符合現在法令規定的125萬的升格標準，所以2026年是比較恰當的時機。

林為洲進一步表示，如果要2026年來實施，朝野可以共同思考，一併讓中華民國的政府行政區的劃分一次處理，也就是不分縣市跟直轄市，同樣成為二級政府，也就沒有所謂統籌分配款的問題，直轄市分的多、一般縣市分的少，這個已經吵了2、30年的問題就可以去處理，政府體制也不至於混亂。

林為洲說，他期待最好的方案就是2026年年全國一致來考量二級政府行政區劃分，一併解決，否則只處理新竹縣市會有問題和衍生的爭議。例如彰化縣人口已經超過126萬，那要不要升格？如果把標準從125萬降到100萬，嘉義縣是現在人口80幾萬，那他們是不是要提出降低標準？

林為洲認為，修法人口比例下降應該不要動，否則潘朵拉的盒子一打開，會成為問題。