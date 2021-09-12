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王浩宇轉戰高雄市議員 網路聲量不只不如被霸免時更輸這件事

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

圖：王浩宇臉書

今年一月被罷免的前桃園市議員王浩宇前天（9/10)在臉書宣布要轉戰高雄，參與三民區市議員的初選，並且隨後就公布第一支競選廣告，竟然是韓國瑜過去罵王浩宇的片段，善用臉書社群行銷的王浩宇，這次也是選擇在臉書做出宣告，但是，網友反應如何？

王浩宇宣布參選高雄市議員 網路聲量不如生意慘賠的發言

網路溫度計透過『KEYPO大數據關鍵引擎』分析王浩宇從今年1月1日以來網路聲量的變化，可以很清楚的看出王浩宇從1月16日被罷免創下超過9萬6千筆的網路討論量之後，並沒有因此更低調，仍然密集接受採訪或是在臉書上發言，雖然先前已經有傳言王浩宇要轉戰高雄選市議員，但是，9月10日的正式宣告參選，甚至還剪輯出韓國瑜罵他的影片，網路聲量還是只有他被罷免的聲量一成左右，甚至也沒有比他六月時喊出自己因為三級警戒生意大受影響，慘賠四百萬的網路聲量更高。

圖：KEYPOO大數據關鍵引擎，王浩宇網路聲量變化，分析時間：2021/1/1~2021/9/10

網友嘲諷王浩宇到高雄參選

進一步分析王浩宇宣布參選後，這二天網友對他參選的看法，網友酸他的言論不少，包括是對高雄三民的選民的「智力測驗」「智商」、是覺得高雄人都是「西瓜」、「網酸」、「網譏」、「網怒」的熱門關鍵字都出現，可以確定的是還有一年多才開跑的選舉，現在已經開始烽煙四起，因為擅長炒作網路聲量的王浩宇投入高雄選戰，讓高雄的選舉更引人注目，看看高雄的市民會怎麼投下自己的一票。

圖：KEYPOO大數據關鍵引擎，王浩宇網路熱門關鍵字，分析時間：2021/9/10~2021/9/11


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年1月1日至2021年9月10日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『王浩宇』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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