孫大千看國慶：最想消滅中華民國的是民進黨和共產黨

國慶籌備委員會公布今年國慶主視覺「金陽雙十」，國旗、國號再度被消失，取而代之的是英文「TAIWAN NATIONAL DAY」（台灣國慶日）。前立委孫大千質疑，民進黨和中國大陸的小粉紅有什麼不一樣？

孫大千指出，中國大陸的極端網友容不得台灣藝人提到中華民國的概念，民進黨同樣想盡各種辦法，讓中華民國消失在大家的眼前。而中華民國的國慶識別標誌中，居然沒有出現國家的名字，也沒有國旗的圖案，全世界哪一個國家會做這樣出可笑的事？

孫大千表示，當中華民國的官，領中華民國的薪水，宣誓效忠中華民國的憲法，最後做的卻是消滅中華民國的勾當。搞了半天，最想消滅中華民國的，就是民進黨和共產黨。民進黨可以認真考慮，把黨徽的綠色改成粉紅色。