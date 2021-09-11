傳美讓我駐美代表處更名 國民黨團：復交才是該做的事

美國傳出考慮將我駐美代表處更名「台灣代表處」，立法院國民黨團晚間呼籲，推動中華民國與美國復交才是政府該做的事，讓台美經貿關係實質提升幫廠商開拓市場才不是在打假球，「駐美館處正名上場救援」，也無法轉移疫苗短缺焦點。

國民黨團質疑，民進黨政府天天喊台美關係有史以來最好，但去年片面開放美國萊豬進口，說有助台美經貿談判，一年過去，簽了自由貿易協定（FTA）或雙邊貿易協定（BTA）嗎？連影子都没有。

國民黨團也批評，立法院去年10月無異議通過，要求民進黨政府推動中華民國與美國恢復邦交案，但一年來雙邊實質外交關係原地不動。

國民黨團表示，「經濟靠大陸、政治靠美國」才是民進黨政府國策，而且還是現在進行式；兩岸經貿依存度五年來履創新高，今年第一季更創單季歷史新高，整體來說對大陸出口依賴持續上升，已從去年的43.8%，拉高達到44.3%。