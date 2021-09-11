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駐美代表處改台灣代表處？羅智強：中華民國大使館更棒

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自羅智強臉書
圖/取自羅智強臉書

針對駐美代表處改名，國民黨台北市議員羅智強指出，倘若美國不在乎中共反應決定要改，而中共也只是紙老虎叫一叫而已，叫完也拿台灣沒輒，了不起多派幾架軍機繞一繞台灣幫民進黨催票，說真的改名「台灣代表處」有什麼好反對的？最好正名為「中華民國大使館」也就是和美國復交，那更棒，但萬一真的擦槍走火、兩岸發生戰爭怎麼辦？

羅智強說，他的立場很簡單，如果蔡英文任內做到讓美國把駐美處正名為「中華民國大使館」，他一樣為蔡英文喝采，若做不到正名為「中華民國大使館」而是爭取改名為「台灣代表處」也一樣會給予掌聲。

羅智強表示，然而，問題就在那二個前提會不會發生,第一，美國不甩中共決定改，第二，中共只是口頭抗議不會動武，而這二個前提決定者既不是民進黨也不是國民黨，是美國和中共。

羅智強說，最後，他我也厭倦了當和平煞車皮，一直去陪民進黨玩戰爭踩紅線的遊戲，因為民進黨5年半來紅線踩的不亦樂乎，九二共識直接丟進垃圾桶，但至少到目前為止，曾説「沒有九二、地動山搖」的中共，不要説地動山搖了，兩岸生意愈做愈大，台灣出口大陸的占比還創歷史新高。

羅智強表示，說真的，國民黨不希望戰火塗炭台灣的苦心，現在看起來倒像是傻瓜的杞人憂天，還要被扣一頂「不愛台灣」、「中共同路人」的帽子何苦呢？

至於中共會不會因此動武？他說，身為執政者的民進黨顯然早就看穿或者看扁中共，知道中共最多也只是喊喊而已，拿民進黨根本沒輒，「我們又何必瞎操心呢？」

那萬一真的擦槍走火、兩岸發生戰爭怎麼辦?他只能說，如果連執政的民進黨都不在乎，如果連台灣人民可能會被戰火波及也無所謂，一個小小的在野者關心、在乎，有用嗎？

中共 民進黨 羅智強

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