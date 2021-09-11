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竹市民進黨批國民黨 意圖讓大新竹合併升格破局

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨新竹市黨部主委陳建名今天表示，國民黨的各項舉動與發言，只是想讓大新竹合併升格的議題破局。記者張裕珍／攝影
民進黨新竹市黨部主委陳建名今天表示，國民黨的各項舉動與發言，只是想讓大新竹合併升格的議題破局。記者張裕珍／攝影

新竹縣長楊文科今天舉行大新竹合併升格研商會議，會中主張竹竹苗合併升格，苗栗縣長徐耀昌甚至提出新竹縣與苗栗縣來合併。民進黨新竹市黨部主委陳建名認為，楊文科政策轉彎，顯然是受到國民黨的壓力，徐的說法也很兒戲，「證明國民黨只是想讓大新竹合併升格的議題破局。」

陳建名說，林智堅市長倡議新竹縣市合併，楊文科縣長立刻回應支持，並主張修法升格，兩人不分黨派形成共識，希望透過資源挹注與事權統一，提升行政效率與促進城市發展，尤其竹科具有重要地位，大新竹是國家的戰略城市，合併升格是時勢所趨。

陳建名認為，國民黨主席江啟臣卻把大新竹升格抹黑成一黨一私的安排，楊縣長今天也臨時大轉彎改變修法主張，顯然是「黨意凌駕民意」，徐縣長更是用戲謔的態度拋出新竹縣、苗栗縣合併的主張，他痛批「這才是政治考量，完全沒有誠意討論」。

陳建名還說，楊文科縣長的臉書至今還放著「共同協商力拼第七都：加速修法時程完成新竹縣市合併升格」的圖卡，他呼籲楊縣長應堅持立場、站在民意，為實現大新竹合併升格的目標繼續努力。

新竹 楊文科 苗栗縣

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