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換肝權威陳肇隆首場簽書會 陳水扁現身感謝

中央社 / 高雄11日電

國內換肝權威高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆今年出版「LIVE &FOREVER」傳記書籍，今天在高雄舉行簽書會，分享換肝與種樹的人生況味。前總統陳水扁也現身感謝陳肇隆的醫療照顧。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標去年換肝成功，最大功臣就是被喻為「換肝之父」的陳肇隆。陳肇隆透過「LIVE & FOREVER」傳記書籍，記述他的換肝奮鬥史和植樹哲學。今天在高雄舉行首場簽書會，26日將在台北舉行第二場簽書會。

陳肇隆行醫37年累積2000例換肝手術，並以「5年存活率93%」創下紀錄。陳肇隆今天在簽書會致詞表示，他37年來不斷尋求突破、精進，建立多項肝臟移植紀錄，也協助國內外醫學中心發展肝臟移植技術，「醫療是救人是學問，不該藏私」。

除了卓越的換肝技術，陳肇隆也熱愛植樹，他說，人生種的第一棵樹，是朋友送的，他初次嘗試培育樹苗就成功，到高雄長庚醫院服務後，發現周邊有大片荒蕪空地，就鼓勵醫院同仁一起種樹，如今高雄長庚周邊已有逾9000棵樹木。

陳肇隆說，醫院同仁種了樹後，就會去看顧樹苗，常去澆水關心、灌注愛心，無形中也凝聚了對這個機構的參與感和向心力，也是除了環境綠美化外一大收獲。

陳水扁今天也現身簽書會，他說，長期受到長庚醫療小組的照顧，陳肇隆有很大功勞，讓自己活到現在很健康，陳肇隆可說是救命恩人。

長庚 陳水扁 顏清標

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