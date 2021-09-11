傳美考慮讓我駐美代表處正名 國民黨：首選是中華民國

英國金融時報報導，美國考慮將駐美代表處正名為「台灣代表處」。國民黨國際事務部表示，假設我駐外機構存在更名的可能性，首選將是中華民國，不知蔡政府在國外有沒有嘗試過一次，恐怕沒有。

國際部指出，只要不務虛、不牽涉統獨，外館正名一事確有可討論空間，但問題在於自蔡總統上任後，五年多來不斷採取一連串「去中華民國化」與「漸進台獨」作為，若此次更名背後動機也是基於台獨意識形態考量，極為不智與不負責。

國際部舉例，從要求華航｢正名」、索駐索馬利蘭共和國代表處揭牌，到換發新版護照以及每年國慶日主視覺的設計意象等，中華民國的概念被掏空抽換，國家歷史被腰斬(至1949年起)，中華民國明顯已成為民進黨欲除之而後快的累贅。

國際部表示，我國對美關係當務之急應在於進一步深化夥伴關係，諸如洽簽雙邊貿易協定、落實台美供應鏈合作、美國協助台灣有意義參加國際組織活動等；如何秉持互惠與互利原則，持續與務實推進我國對美關係，才是關鍵。

國際部說，如果駐美代表處更名有助於前揭的事務，又不牽涉統獨議題，蔡政府應及早向台灣各界說明、爭取支持，而不是讓人猜疑此案是否又是民進黨意識形態下的一步棋。

國際部強調，美國長期採取「一中政策」，拜登政府不僅重視台海和平穩定，也鼓勵兩岸有意義對話；駐美代表處更名一事不僅涉及台美關係，也可能牽動兩岸形勢變化，蔡政府應審慎評估，並制定應變之道，不要成不負責任又務虛的政府。