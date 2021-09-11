傳國安高層將赴美談代表處正名 藍委：先解決疫苗困境

外媒報導，美國考慮將駐美代表處正名為「台灣代表處」，我國安高層並已赴美會談相關事宜。國民黨立委李貴敏表示，疫情當頭，國安高層赴美與其談代表處更名，更應先拜託美國解決我國疫苗不足的困境。

李貴敏指出，多數台灣民眾都同意美國是台灣非常重要夥伴，若美國希望加強與中華民國的關係與雙邊實質交流，當然是好事，但夥伴之間的關係，最重要的應該不是在名稱，而是在實質關係的強化。

李貴敏表示，台灣人民在當前時刻，最需要政府去做的，就是立即補足疫苗缺口，而世界疫苗大廠如莫德納、輝瑞也好，美國都有實質影響力，官員赴美首要責任應是如實轉達希望美國繼續伸出雙手，幫台灣解決目前疫苗缺口問題心聲。

李貴敏說，行政單位在經營對外關係時，也應秉持讓全球都成為台灣好朋友，彼此之間互相合作為台灣人民謀福利，而不跟任何一個國家做敵人，台灣不能成為大國籌碼或對撞戰場。