談東亞新變局 民進黨：國民黨嚴重誤判國際情勢

民進黨中國部主任吳峻鋕今天表示，適逢「九一一事件」二十周年，美國自阿富汗撤軍，牽動國際情勢的劇烈變動。但從近期國民黨主席參選人的發言來看，他們全都忽視和誤判國際環境的巨變，不僅無視中國威脅，甚至還呼應中國大外宣「疑美論」；其堅持「九二共識」框架，更陷入中共圖謀併吞台灣的語境中，對於兩岸交流與發展完全不健康。

民進黨今天舉辦「國安與兩岸情勢」系列座談會，首場主題為「東亞新變局-美國自阿富汗撤軍後的亞太情勢」。東吳大學政治系助理教授陳方隅表示，二十年前的「九一一事件」改變了國際政治格局，同年美國將戰略重心轉向中東與反恐；二十年後的今日，由於全球能源來源的轉變、中國戰狼外交與挑戰美國霸權地位的結構性因素，美國由上至下已將中國定調為競爭對手，戰略重心再次轉移至印太地區。

陳方隅指出，無論是台灣自身反思阿富汗情勢，抑或是看待美國外交政策圈對「戰略模糊」政策之討論，如此的廣泛辯論本身就有助於嚇阻中國，對台灣也是好事，台灣方面應該不用過於表態，而是要加強理解政策辯論中美國最在乎的內容，其中最重要的就是加強台灣自身防衛能力。

前駐美政治組組長趙怡翔表示，台美關係進步的關鍵是奠基於雙方對於彼此價值與利益越來越清晰，也了解越來越有合作空間。台灣是全球民主社會一員、對抗威權政體的第一線，只要台灣堅持民主生活模式，與美國價值與利益相符合，台美關係深化的趨勢就不會改變。

民進黨連江縣黨部主委李問表示，從美國駐阿富汗、伊拉克兵力人數觀察到美國自歐巴馬時期戰略重心即開始轉向印太區域，在對中議題上，拜登政府種種談話亦可看出美國將中國視為競爭者的政策方針。