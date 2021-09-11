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楊文科拋大新竹納苗栗 民進黨：勿陷政治考量

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
楊文科拋大新竹納苗栗，民進黨表示，傾聽民意勿陷政治考量。 本報系資料照
楊文科拋大新竹納苗栗，民進黨表示，傾聽民意勿陷政治考量。 本報系資料照

新竹縣長楊文科今天召開大新竹合併升格研商會議，提出將苗栗縣整併入新竹合併一事。民進黨發言人劉康彥表示，行政區合併區劃，並不是1+1的問題，而是涉及當地民眾生活方式、交通、產業、生態等等面向，更需有高度的民意共識才有可能推動，期盼楊文科認真傾聽新竹縣民之需求，若將縣市整併的倡議變成政黨政治版圖的算計，只會徒勞無益，流於空談，絕非新竹縣市民眾所樂見。

劉康彥表示，楊文科邀集地方人士集思廣益，討論縣市合併議題，這正是證明林智堅市長日前倡議的大新竹縣市合併的方向是正確的，民進黨也樂見各界討論。

劉康彥指出，新竹縣市合併升格，是區域發展至關重要的議題，新竹市長林智堅與楊文科同聲倡議，也粉碎合併升格是「選舉考量」的傳言，更非一黨一私的考慮。

劉康彥表示，新竹縣市合併議題倡議已久，尤其兩縣市在生活習慣、產業發展、生態環境與人文教育等範疇皆有高度連結之處，這也是生活在新竹縣市民眾的共同感受，也是大新竹合併獲得新竹縣市民眾支持的主要原因。

新竹 縣市合併 楊文科

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