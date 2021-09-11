竹竹苗合併升格討論 賴香伶不滿「瓜分苗栗」說

新竹縣府今天舉行竹竹苗合併升格研商會議，與會者包含新竹縣、苗栗縣首長，還有3縣市議會議長及立委們，不過受邀的2位民進黨籍立委柯建銘及邱泰源，都與新竹市長林智堅一樣並未出席現身，會上有出席的立委們則各自表達意見。

時代力量立委邱顯智會後受訪，表達贊成大新竹合併，不過他反對為了讓新竹縣市合併升格直轄市而修地方自治法，他也不解「為何新竹市長林智堅任期7年了才想到這個迫切的需要？」，認為明年就要選舉，修法程序肯定很倉促，絕對反對因人設事。

民眾黨立委賴香伶雖晚到15分鐘，不過會議上她卻積極表達想法，她表示，原本支持林智堅基於建設資源治理上困境，大新竹合併會比較好，可是當得知林智堅的態度，以及所謂「瓜分苗栗」一說之後，賴香伶稱自己作為苗栗的女兒，對林的態度感到不能認同。

國民黨立委林為洲同樣表態支持竹竹苗合併，他說合併後治理區域更有優勢，也不用重複投資建設，例如體育場、殯葬焚化設施，尤其能更有效率推動捷運系統、跨頭前溪橋梁等交通建設，對於竹科的發展，企業也只需對應同個地方政府，且新竹所能分配到的稅款能夠實質成長，加速地方進步。

立委林思銘則稱，若有共同生活圈議題要談，就要透過雙方平台來溝通解決，並批評「林市長的縣市合併是量身訂做，後來才說升格，人口不夠，那就修法，這個心態是非常可議，並非站在區域治理、竹竹苗科技走廊、客家生活區域角度思考，他就是量身訂做。」

立委鄭正鈐說，如果大新竹要合併升格卻沒有納入苗栗，那以後台中以北區域，就只有苗栗不是直轄市區域，苗栗被直轄市夾在其中，他直言「那很荒謬，僅新竹縣市合併太荒唐。」強調升格就是竹竹苗，前提是得到2縣市的民意共識。

立委陳超明說，未來若竹竹苗合併升格，市政中心一定要選好，偏遠地區照顧好，不要重蹈六都行政效率不彰覆轍；立委徐志榮則認為，未來竹竹苗若合併升格，新直轄市的名稱，至少要保留一個「苗」字。