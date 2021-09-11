影／回擊因人設事說 林智堅斥「國民黨抹黑」

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅日前拋出大新竹合併觀點，立院黨團總召柯建銘說可研議修法，明年選舉年可能可以完成，引來國民黨、民眾黨等在野陣營砲轟是「量身訂做」、「因人設事」等。新竹市長林智堅今天下午反擊，這些說法都很荒謬，斥責國民黨在抹黑。 記者張裕珍／攝影
新竹市長林智堅日前拋出大新竹合併觀點，立院黨團總召柯建銘說可研議修法，明年選舉年可能可以完成，引來國民黨、民眾黨等在野陣營砲轟是「量身訂做」、「因人設事」等。新竹市長林智堅今天下午反擊，這些說法都很荒謬，斥責國民黨在抹黑。 記者張裕珍／攝影

新竹市長林智堅日前拋出大新竹合併觀點，立院黨團總召柯建銘說可研議修法，明年選舉年可能可以完成，引來國民黨、民眾黨等在野陣營砲轟是「量身訂做」、「因人設事」等。新竹市長林智堅今天下午公開反擊，這些說法荒謬，斥責國民黨在抹黑。

林智堅說，自己是在地新竹人，他出身香山，楊文科縣長則是峨眉人，兩人都是城市治理者，很了解縣市分家在區域治理上，會遇到的困境，他日前倡議大新竹合併，獲得楊文科縣長支持與具體建議，但這樣的狀況，卻是反遭國民黨傾全黨之力攻擊。

林說，國民黨包括黨主席江啟臣，還有多名民代、立委，都說此倡議是為了我個人，「我覺得是很荒謬的說法」，假設真的修法之後，「不會只有我林智堅可以參選，因人設事應該是指修法是只有我當選」。

林智堅強調，參選是要經過選民的決定，還要經過民主機制，國民黨的說法是抹黑，也對台灣民眾與民主制度的不尊重。

新竹 林智堅 國民黨

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