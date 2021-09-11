影／竹竹變竹竹苗 林智堅反問楊文科「是否受到壓力?」

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天辦竹竹苗三縣市合併升格第七都的協商會議，會後共識研議成立升格第七都直轄市推動委員會。新竹市長林智堅今天未出席會議，下午出面受訪說對楊縣長的主張轉彎「感到相當不解」。記者張裕珍／攝影
新竹縣長楊文科今天辦竹竹苗三縣市合併升格第七都的協商會議，會後共識研議成立升格第七都直轄市推動委員會。新竹市長林智堅今天未出席會議，下午出面受訪說對楊縣長的主張轉彎「感到相當不解」。記者張裕珍／攝影

新竹縣長楊文科今天辦竹竹苗三縣市合併升格第七都的協商會議，會後共識研議成立升格第七都直轄市推動委員會。新竹市長林智堅今天未出席會議，下午出面受訪說對楊縣長的主張轉彎「感到相當不解」，強調原本兩人都對竹竹合併升格有共識，但如今變竹竹苗升格，「不解是否受到黨的壓力，還是什麼樣的情形」，導致政策轉彎。

林智堅說，自己第一時間提出大新竹合併的倡議，很快速獲得楊文科縣長表示支持並主張修法，希望合併也要升格，自己也積極拜訪中央相關人士，包括竹科園區等，希望及早促成竹竹合併升格，但今天看到協商會議的討論與結果，他感到很不解。

林還提到，昨晚與總召柯建銘通過電話，柯說有和楊文科縣長通過電話，楊自己才特別提到竹竹合併升格，站在新竹人立場，不會退縮會持續推進。

林智堅強調，「希望楊縣長能夠繼續和我共同不分藍綠為大新竹發展、城市願景，為了竹科在國際產業的戰略性繼續努力，希望能早日促成新竹升格第七都。」

今天苗栗縣長徐耀昌也透露昨晚與林智堅通電話，對於林表達竹竹合併獨缺苗栗的立場，感到不滿。林智堅下午說，自己打給徐縣長是基於尊重，並徵詢徐對竹竹合併的看法，「看到徐的說法，蠻意外的、蠻遺憾的」，至於是否把苗栗納入合併升格，他重申自己的主張是竹竹合併，考不考慮合併苗栗，還是要看苗栗縣民的看法。

新竹 林智堅 楊文科

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