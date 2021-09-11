竹縣議長張鎮榮樂見升格 提應妥善規畫城鄉資源分配

新竹縣議長張鎮榮今天出席竹竹苗合併升格研商會議，對於新竹市長林智堅提出的新竹縣市合併升格議題，張鎮榮表示樂見新竹升格為第7都，他說「新竹縣市的合併不能只是形式上，更不能淪為政治手段，必須多方考量法制和財政的健全」。

張鎮榮認為如果新竹縣市合併升格為直轄市，對於原本就屬於偏鄉的地區，例如尖石鄉、五峰鄉等山區鄉鎮，必須妥善考量偏鄉的資源分配，他說「偏鄉的公共資源的可使用性、鄉親生活的便利性，遠遠不如高度發展的都會區」，因此未來如果升格，一定要照顧到這些地區。

張鎮榮說「新竹縣作為科技產業重鎮，創造的經濟產值和貢獻全國都看得到，但實際上獲得的補助和資源卻明顯不成比例，升格後能獲取更多資源，才能帶給新竹鄉親更好的生活」，不過他雖然支持縣市合併升格，卻也認為縣市合併不能只是形式上，更不能淪為政治手段，必須多方考量法制和財政的健全，並稱「若是急就章、趕鴨子上架，對人民不是好事。」