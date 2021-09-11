趙怡翔：不會有今日阿富汗明日台灣

前駐美代表處政治組長趙怡翔今天表示，外界部分意見認為，美國把台灣作為談判籌碼，台灣利益可能被犧牲，這是徹底錯誤思維，台美關係進步關鍵，是因為雙方有共同價值和利益，因此不可能有「今日阿富汗明日台灣」情況發生。

趙怡翔今天出席民進黨舉辦的「東亞新變局─美國自阿富汗撤軍後的亞太情勢」座談會。趙怡翔表示，阿富汗戰爭已經失去美國民眾支持，所以美方撤軍阿富汗是可以理解的。

趙怡翔指出，過去台美關係主要聚焦菁英圈、美國政策圈的外交幕僚討論，但民調顯示，這幾年已有更多美國一般民眾願意了解台美關係，也願意支持台灣，美國政府也的確更願意以行動來支持台灣國防和台灣國際空間。

趙怡翔表示，中國近年來種種作為，已經與普世價值距離越來越遠，也令西方國家無法接受，從近日美國總統拜登和中國國家主席習近平的通話就能清楚得知，拜登以競爭定位美中關係而不是單純的合作，但拜登也有提到是競爭不能進入戰爭。

趙怡翔說，台灣是全球民主社會關鍵一員，地處自由世界和威權主義衝突的最前線，台灣會堅持民主和生活模式，不可能成為下一個香港，這個立場也符合台美共享價值，未來也將共同坦然面對中國挑戰。