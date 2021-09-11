學者：911是「美降中升」的關鍵 中介入阿富汗需付成本

今天是美國911事件20周年，台灣民主基金會副執行長顏建發今天表示，911讓美國衰退、中國崛起，是「美降中升」的關鍵，從阿富汗撤軍是美國國內兩黨的共識，美國不會再回到阿富汗，不過美國從阿富汗撤軍後也讓中國很頭痛，可以介入這個權力真空但要付出龐大成本。

台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會今天舉辦「911事件20周年與美中台戰略轉型」座談暨新書發表會，由台灣國際戰略學會理事長王崑義及台灣國際研究學會副理事長林健次主持，顏建發、東華大學教授施正鋒、台灣國際戰略學會研究員蕭衡鍾等人出席。

顏建發說，911讓美中關係有很大的變化，美國衰退、中國崛起，美國911之後在要抓賓拉登這件事上需要中國，中國也藉由反恐大旗壓制疆獨，美國在相關戰爭耗費上兆美元，但中國開始追趕，成為世界第二大經濟體、外匯存底第一名的國家，中國要介入美國在阿富汗留下的權力真空需要付出巨大成本，協助塔利班重建也需要很多錢。

施正鋒說，冷戰結束後美國一開始是獨霸，但現在大勢已底定，美國的獨霸沒有了，必須要和中國競爭，他認為美國總統拜登是「歐巴馬2.0」，目前面臨最大的挑戰是中國和俄國，俄國可以曉以大義，他連伊朗和北韓被他視為是「麻煩製造者」的都沒放在眼裡，有事情時找中俄疏通就好，阿富汗就更不用說，對美國來說已經沒有價值，接下來可能是敘利亞和伊拉克那邊的幾百位美軍會撤。

施正鋒說，美國目前認為有關鍵之一的是東亞跟南海，他不會退讓，拜登上次在專訪把台灣和北約盟邦相提並論，基本上就是類似有簽防衛條約的日本和韓國，但即使有防衛條約又如何，當美國重大利益改變時，翻臉跟翻書一樣快，美國在戰後和阿富汗兩次簽協定，把阿富汗當盟邦，結果阿富汗還是要天助自助，所以拜登最近和中國國家主席習近平通電話，主軸還是一中政策。