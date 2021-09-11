傳美允我駐美代表處正名 趙少康：不如與中華民國復交

英國金融時報報導，美國考慮將駐美代表處正名為「台灣代表處」。中廣董事長趙少康表示，對台灣來說，最好的選擇是美國和中華民國「復交」，其次是美國雙重承認中華民國（ROC）和中華人民共和國（PRC）。

趙少康說，美國拜登政府不採行以上兩種方案，卻將我駐美代表處改名「台灣代表處」，雖會獲得台灣方面歡迎，但勢必引來中共強烈反制，我方也需要有全盤國安戰略備案因應，以維護台灣利益。

趙少康表示，基於對台灣利益考量，除駐美館處更名，民進黨政府更應該向美國要求更多實質的東西，如承諾戰爭時出兵防衛台灣、賣給台灣現代化、合理價格的武器，還有不要強迫我們吃萊豬。

趙少康說，美國總統拜登昨天和中國大陸國家主席習近平通話，還重申無意改變「一個中國」政策，美國現在做的就是不和台灣復交、不和PRC斷交，只更改駐美代表處名稱為台灣，這也是美國的兩手策略。

趙少康表示，如果美國同意更改我駐美代表處名稱為「台灣代表處」，大陸一定會強烈反應、和美國交涉，若大陸升高對台軍演、武嚇強度，美國派航空母艦戰鬥群進駐台灣海峽反制，他們能夠保得住形勢不會升高、不會擦槍走火？

趙少康表示，民進黨政府若能將駐美代表處正名為「台灣代表處」，「很爽」，但爽的背後要有全盤的備戰和國安應對戰略。