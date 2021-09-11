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楊文科籲執政黨不要因人設事 研議成立升格推動委員會

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科（右）及苗栗縣長徐耀昌（左），共同主持竹竹苗合併升格直轄市研商會議。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科（右）及苗栗縣長徐耀昌（左），共同主持竹竹苗合併升格直轄市研商會議。記者巫鴻瑋／攝影

竹竹苗合併升格直轄市研商會議今天上午在新竹縣長楊文科及苗栗縣長徐耀昌共同主持下，達成竹苗2縣首長共識，都表態全力支持竹竹苗合併並升格為第7都，同時研議成立升格直轄市推動委員會，不過楊文科對於林智堅今天沒有出席，僅說「感到非常可惜」。

楊文科在會後先是呼籲「對於執政黨想為特定人士量身定做、因人設事，違背法治精神與程序正義，大家共同譴責」，不認同為了選舉考量，而特別修法降低升格門檻，且再次強調如果要升格直轄市，就該把同個生活圈的苗栗縣納入合併議題。

楊文科也稱，如果執政黨、新竹市長林智堅執意單以新竹縣市合併作為討論，而將苗栗縣排除在外，林智堅應該先與新竹市民溝通，並取得共識，同時也要求林提出升格直轄市的理念及具體作法，如此一來再來談3縣市討論。

不過會議上也談到財政收支畫分，包含竹苗2位首長、議長及與會立委們，都達成共識「強烈建議修法，才能照顧全國民眾，提升生活福祉」，認為目前在各縣市分配款上有許多不公平及應該調整的空間。

徐耀昌則說，如果未來竹竹苗合併升格為直轄市，他認為適任的新竹直轄市長人選應該要有充分的執政領導經驗，做人也應該要厚道、踏實，而且會議上也研議將成立「升格第七都直轄市推動委員會」，會由委員會規畫合併升格的相關事項。

新竹 楊文科 林智堅 徐耀昌 縣市合併

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