朱立倫質疑蔡英文論文遭綠營圍剿 葉元之：補刀蔡嗎？

國民黨前主席朱立倫昨天質疑，蔡英文總統博士學位有明顯瑕疵，遭綠營圍剿。朱系新北市議員葉元之今反批，民進黨辯論方式就是「人身攻擊」、潑你髒水，藉此迴避被質疑問題，這不反而顯示，他們對護航蔡的論文也沒有百分百把握？

葉元之表示，朱立倫的質疑就是大家心中的疑問，為何一個念過博士的人，Google或圖書館都找不到她的論文？且被質疑後，才拿出一個手寫改正的初稿，甚至還有缺頁情形，「超怪的啊！這是任何拿過博碩士學位的人都難以置信的」。

葉元之說，民進黨對朱立倫質疑的點一直解釋不清，只勉強回應稱，英國倫敦政經學院有發過聲明認證蔡總統的博士學歷，但取得學歷和論文瑕疵是兩回事，他們對於大家心中的疑問，根本不敢正面回答。

葉元之說，看看民進黨這些人的護航方式，不就更讓大家覺得蔡總統的論文有問題嗎？他們自以為拔刀相助，其實是補刀蔡，真是越幫越忙，蔡會開心嗎？