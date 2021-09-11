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派學姐黃瀞瑩選新北市長？游淑慧：勿消費學姐及輕視選民

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市副發言人黃瀞瑩。圖/報系資料照
台北市副發言人黃瀞瑩。圖/報系資料照

有媒體報導，民眾黨務人士提出讓台北市副發言人黃瀞瑩去選新北市長，並稱只要輸得漂亮，就有望削弱新北市長侯友宜總統大路的正當性。對此，黃瀞瑩表示根本沒聽過這種安排，自己人生也不需要別人惡意編排，請放話的人多動點腦，這樣的論述能力讓人心存疑慮。

國民黨台北市議員游淑慧也說，如果民眾黨真的有推派學姐黃瀞瑩去選新北市長的這個想法，這不但是奇想而且是亂想，這代表民眾黨物化女性消費女性以及輕視選民的態度。

游淑慧說，他們支持學姐去新北市，真的是因為他的能力跟歷練足以當縣市首長?還是說不出的理由就是因為看他外表亮麗可以吸睛，如果只因為一個外表的理由，就把一個人推派為縣市首長的候選人，尤其是直轄市，這在消費學姐而且是在輕視新北市選民，如果柯文哲市長真的那麼看中學姐的能力，不妨先換掉一個副市長讓學姊來實習，她覺得台灣民眾黨不要再亂拋議題玩弄選民了。

台灣民眾黨 學姐黃瀞瑩 游淑慧

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