影／要改駐美代表處名稱 江啟臣問：改名會有疫苗嗎？

英國媒體報導，台灣官員要求美國將我駐處從「台北經濟文化代表處」，改名為「台灣代表處」。積極爭取連任的國民黨黨主席江啟臣，今天在台中出席活動痛批蔡英文政府「搞不清楚狀況」，駐美代表蕭美琴應該催促美方讓台灣採購的莫德納疫苗趕快到貨，而不是做改名這種不務實的事，「由此可看出人命對蔡政府不是最重要的！」

江啟臣上午到國民黨台中市黨部參加台中市卓越青工共識營第一期授證活動，被問到對政府向美國爭取代表處掛上「台灣」兩字的看法，江啟臣反問：「我想請問各位好朋友、鄉親，現在最在乎的是什麼事？現在最在乎的是打不到疫苗，第二劑疫苗在哪裡？改名就能有疫苗嗎？」

江啟臣呼籲，現在是需要疫苗救人命的時候，不是做這些務虛、不務實的事，駐美代表蕭美琴如果要促進台美關係，或認為台美關係很好，應該讓我們採購的莫德納疫苗趕快到貨，很多人等不到第二劑，「現在要疫苗救人命、不是改名」，質疑蔡政府「不曉得是搞不清楚狀況，還是刻意阻擋疫苗？」

美國總統拜登與中共國家主席習近平相隔7個月後再度通電話，江啟臣提醒蔡政府，國際情勢與美中關係正在改變，「不要誤判情勢做出錯誤的決策！」此時此刻對美關係雖然重要，「但對美關係現在重點在改名嗎？還是應該和美方趕快洽談疫苗在哪裡？」不要搞錯重點，由此也可看出人命對蔡政府不是最重要的！

針對美國總統拜登與中共國家主席習近平通電話，江啟臣說，拜登與習近平間隔7個月後再度通話，意義特別重大，因為通話的內容、主張及方向都有非常大的轉變，尤其在美國撤出阿富汗後，拜登與習近平的通話，多多少少透露出美國與中共關係正在改變中，值得台灣重視。

江啟臣說，拜登上任時對中共強調「對抗、競爭、合作」，到這次並沒有看到「對抗」2字，甚至雙方都認為應該管理「競爭」，不要造成衝突，美方也強調對「一個中國」政策的堅持，這些都值得國民黨及民進黨政府觀察，整個國際情勢及美中關係正在改變當中，「我們千萬不要誤判情勢，做出錯誤的決策！」