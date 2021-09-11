駐美代表處更名 蘇揆：台灣人的代表處就該叫台灣代表處

高雄輕軌目標要打造環狀線，但第二階段工程在美術館路、大順路段，因衝擊沿線居民停車、路幅縮小、噪音等爭議，前市長韓國瑜上任後一度因民意強烈反彈停工近2年，現任市長陳其邁上任後也面臨這道難題，但陳其邁市府團隊提出改善方案，去年11月宣布復工，也訂下2023年全線通車目標，高雄政壇認為政治考量居多。

2021-09-11 11:32