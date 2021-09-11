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駐美代表處更名 蘇揆：台灣人的代表處就該叫台灣代表處

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導
對外媒報導政府有意將「駐美代表處」，更名為「台灣代表處」，行政院長蘇貞昌表示，「台灣人的表處本來就該叫台灣代表處」，只要符合事實，方便辨識，容易區隔。記者王長鼎／攝影
對外媒報導政府有意將「駐美代表處」，更名為「台灣代表處」，行政院長蘇貞昌表示，「台灣人的表處本來就該叫台灣代表處」，只要符合事實，方便辨識，容易區隔。記者王長鼎／攝影

行政院長蘇貞昌今天上午由內政部長徐國勇陪同，至中央災害應變中心出席強颱燦樹第三次工作會報前受訪，蘇貞昌表示，這次的颱風變化很大，呼籲全國民眾小心為要，多一分準備，少一分災害，後面還有雨勢會緊跟著進來，民眾要小心依照中央災害應變中心的指引，多多防備小心來減少災害。

針對媒體詢問台北市柯文哲說，花8400億元防疫來振興經濟，不如買疫苗打了就解決了，蘇貞昌僅回應說，他沒注意柯市長說了什麼，對外媒報導政府有意將「駐美代表處」，更名為「台灣代表處」，對此，蘇表示，「台灣人的代表處本來就該叫台灣代表處」，只要符合事實，方便辨識，容易區隔，他感謝許多國家都往此方向發展，讓台灣的能見度更高，這也是總統蔡英文和全體國人的努力，希望大家多加油，讓台灣被感覺、被尊敬、被看見。

蘇貞昌 台灣人

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