竹市議長許修睿主張竹竹苗合併 籲升格公投、人民作主

新竹縣長楊文科今天在縣府辦「竹竹苗合併升格為第七都」研商會議，新竹市府會龍頭僅議長許修睿出席。許表達自己主張「竹竹苗合併，升格公投、人民作主」，並強調政治人物倡議合併升格，不能一廂情願，必須以民意為依歸，不該淪為選舉算盤。

許修睿說，國土規畫是國家土地資源利用的長遠大計，任何有利新竹市民福祉的倡議，自己一定用力按讚，市民也才會響應，並強調「新竹市與新竹縣、苗栗縣吹共同的風、喝相同的水，山川異域，風月同天，竹竹苗同臍帶是生命共同體，分不開。」

林智堅拋出大新竹合併議題，連日來掀起各界討論，在野黨也質疑是選舉考量、量身訂做。許修睿也認為，台灣是法治的國家、不是人治的社會，涉及縣市合併升格、行政區域畫分的議題，必須以民意為依歸，「嚴守法治精神、程序正義，依法而行」。

許表示，首先要考量的，是合併區域民眾共同交集的最大利益，大家一起把地方的餅做大，注意到城鄉平衡，才有合併升格的意義。絕不能淪為選舉的算盤，更不能為單一特定對象量身訂做，政府主導國土規畫，萬萬不可為一黨一人的政治利益找出路。

許修睿指出，新竹縣市分家，到明年就是40年，要不要再送作堆、併回去，應該傾聽民意。大家也要回溯民國71年新竹市民強烈要求縣市分治、新竹市升格的原因，不就是建設、財政等資源的分配出了問題、對新竹市不公而引發民怨所造成的嗎？

許認為，如果升格第七都，新竹市如何獲得公平的資源分配，如何避免重蹈40年前的覆轍？在新竹縣治設於竹北並充分發展的情況下，新竹市會不會被矮化、被邊緣化？這些利弊得失與配套措施，都應充分討論。

「而民心之所向，就是政府施政的指標，我就支持。」許修睿也希望，政府能召開公聽會充份討論，讓民眾了解利弊得失，並舉辦公投，人民作主。由於苗栗的交通建設與新竹密不可分，他更主張竹竹苗共同升格為第七都，避免重新規畫讓山城變孤城。