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竹竹苗合併升格會議獨缺林智堅 徐耀昌與楊文科開酸

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府11日上午舉行竹竹苗合併升格第7都的研商會議，但本該是會上主角之一的新竹市長林智堅卻因另有公務不克前來。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府11日上午舉行竹竹苗合併升格第7都的研商會議，但本該是會上主角之一的新竹市長林智堅卻因另有公務不克前來。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣長楊文科發起的竹竹苗合併升格直轄市研商會議，今天上午在新竹縣府召開，不過卻獨缺新竹市長林智堅的身影，楊文科與徐耀昌會議剛開始就開酸林智堅，徐更是脫口批林為了新竹市升格竟提出要瓜分苗栗，怒轟「年紀輕輕就機關算盡」，還一度情緒激動到不斷敲桌。

林智堅在日前接到新竹縣府公文邀請參加11日的竹竹苗合併升格會議時，就表態不會出席；據市府說法，林智堅因為早有安排其他行程，無法排開，才會無法出席會議與楊文科及徐耀昌，還有3縣市的議長及立委們共商竹竹苗合併升格的議題。

今天上午楊文科在會議開始時，就開酸林智堅「非常感謝林市長，昨天派了他的愛將陳建名及劉康彥議員送花給我，其實送花給我，不如親自來參加會議」，楊表示會議就是希望林來表述升格的理念及具體的做法，否則如何讓眾人支持。

楊文科表示，竹竹苗合併升格是大勢所趨，因此林智堅提出要新竹縣市合併時，他就十分支持，但是就目前中央規定，要升格直轄市人口必須超過125萬，但僅新竹縣市人口並不到門檻，「可是如果加入苗栗縣，就不會有這樣的問題，而且竹苗向來就是同個生活圈」。

徐耀昌也提到，竹苗從光復前就是同個生活圈，過去日治時期的行政區畫更是同在新竹州之下，但地方縣市卻與直轄市在統籌分配款上有差別待遇，不過徐耀昌也直言要改變統籌分配款的問題「很難」。

徐耀昌還表示昨天林智堅曾與他通過電話，電話中林希望讓新竹縣市合併先來，引起徐耀昌不滿，徐批「把我們苗栗縣當作什麼、放在哪裡」，更爆料電話中林提出要把竹南頭份的苗北地區畫進新竹，苗南則歸為台中。

徐怒批林「年紀輕輕就機關算盡。真的沒道理，從政要厚道一點」，還表示倘若中央堅持為了讓新竹縣市合併，就特別修法將升格門檻降為100萬人口，徐稱「新竹縣有規定一定要跟新竹市合併嗎，新竹縣跟苗栗合不行嗎，改竹苗市可以嗎」。

新竹 林智堅 徐耀昌 縣市合併

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